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İnstagram askıya alındı sorunu ve çözümü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnstagram askıya alındı sorunu ve çözümü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram hesabı askıya alındı ne yapmalıyım, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok Instagram kullanıcısı yer yer “Hesabınız askıya alındı” uyarısıyla karşılaşabiliyor. Askıya alınan Instagram hesabı açma başvurusu ve detayları gündem oldu. Peki, bir hesabı askıya almak ne demek? Askıya alınan instagram hesabı nasıl açılır? İşte detaylar...

Instagram hesabım askıya alındı nasıl düzeltebilirim?" diye şikayet edenler sorunun cevabını internette araştırmaya başladı. Instagram kullanıcıları zaman zaman çeşitli nedenlerle hesaplarının askıya alınması durumuyla karşılaşıyor. Peki İnstagramın askıya alınma nedenleri ve çözümleri neler? Tüm merak edilenler haberimizde...

İNSTAGRAM ASKIYA ALINDI NE DEMEK?

Telif hakkı ihlali, müstehcen içerikler, kopya içerikler, anormal etkinlikler, diğer kullanıcıları rahatsız edici davranışlar veya takip etme işlemlerinde aşırı anormallik gibi sebeplerden dolayı Instagram hesapları askıya alınabilir. Bu durumda, vatandaşlar askıya alınan Instagram hesabını nasıl açabileceğini sorguluyor.

İnstagram askıya alındı ne demek? - 1. Resim

Kullanıcılara gösterilen uyarı ekranında “Hesabını askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı” yazıyor ve hesabına erişemiyor. Diğer kullanıcılar da hesaptaki gönderilere erişemiyor.

ASKIYA ALINAN INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

Instagram, bu tarz yanlış askıya alınma durumlarında kullanıcılarına hesaplarını kurtarmaları için bir form doldurmayı önermektedir. Askıya alınan Instagram hesabını geri almak için şunları yapın;

Askıya alınan hesabınıza mobil uygulamadan giriş yapın. "Hesabı askıya aldık" uyarısının altındaki "Karara katılmadığını belirt" butonuna tıklayın. Ad, soyad, e-posta adresi, Instagram kullanıcı adı, cep telefonu numarası ve itiraz nedeni gibi bilgileri doldurun.

Gönder butonuna basarak askıya alınan hesabınız için itiraz etmiş olacaksınız. Yapılan itiraz, Instagram tarafından incelenir ve değerlendirme sonucunda hesabın yanlışlıkla kapatıldığı kanıtlanırsa hesap yeniden aktif edilir.

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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