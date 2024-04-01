Barcelona'nın yıldızı öfkeden deliye döndü! Aracından indi, taraftarla kafa kafaya geldi

Barcelona'nın sezon başında Athletic Bilbao'dan transfer ettiği Inigo Martinez, yol ortasında aracından inerek taraftarla tartıştı. Taraftarın, Martinez'e hakaret ettiği bildirildi.

Sezon başında Athletic Bilbao'dan Barcelona'ya transfer olan ünlü futbolcu Inigo Martinez ile Bilbao taraftarı arasında gerilim yaşanıyor.

ARACINDAN İNDİ

İnigo Martinez, Athletic Bilbao taraftarı bir gencin kendisine hakaretler savurduğunu belirterek yolun ortasında aracından indi ve öfkeli bir biçimde gençle tartıştı.

FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNMADI

Taraftara fiziksel bir müdahalede bulunmayan futbolcu güçlükle sakinleştirilirken daha sonra arabasına bindi ve olay yerinden uzaklaştı.