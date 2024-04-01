İş insanlarından ortak mesaj: seçimler bitti artık ekonomiye odaklanmalı

31 Mart Yerel Seçimleri’nin tamamlanmasının ardından, iş dünyasının önde gelen temsilciler seçim sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamalar birbirinden farklılık gösterse de, iş insanlarının yorumlarında kesişim noktası artık ekonomiye odaklanılması gerektiği yönünde oldu. Önümüzde uzun bir seçimsiz dönem olacağı ve bu dönemin enflasyonla mücadele için uygun bir dönem olduğu belirtildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)’dan yapılan yazılı açıklamada, "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönemin ülke için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecek. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacak. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi de önem arz ediyor. Yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atmalıyız.” diye konuştu.

Türkiye İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından yapılan açıklamada ise, sorunların büyük bir bölümünün ekonomi kaynaklı gibi görünüyor olmasına rağmen ekonomideki yapısal dönüşümün ancak bağımsız yargı ve güçlü bir eğitim reformuyla mümkün olduğu ifade edildi. “Dolayısıyla ekonomik kalkınma için eğitime ve demokrasiye sarılmalıyız. Bunun için de hukuk devleti güçlendirilmeli, yargı bağımsızlığı güvence altına alınmalı, uluslararası normlara ve sözleşmelere uygun hareket edilmeli, eğitim sistemimiz, çağımızın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere uygun hale getirilmeli.” denildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Enflasyon, cari açık ve mesleki eğitim başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor.”diye konuştu.

Bir diğer açıklama da İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli’den geldi. Türkiye'nin uluslararası kredibilitesini artıracak adımların hızla atılması gerektiğini kaydeden Kestelli, şunları ifade etti:

"Türkiye'yi dayanıklı bir ülke haline getirmek için binalarımızı dönüştürmekten Türk lirasının itibarını artırmaya kadar, koşullar nedeniyle aşınmış bütün uzuvlarımızı tedavi etmenin temel ve tek yolu, iyi tasarlanmış ve kararlılıkla uygulanan reformlardır. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dünyanın en geçerli pasaportlarından biri haline geldiği gün, ülkece bu seçimi kazanmış sayabiliriz. İzmir, bu değişim ve dönüşüme örnek olabilecek, potansiyeli çok yüksek bir kent. Tarım ve hayvancılık, öncelememiz gereken temel alanların başında gelmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Eylül 2023’te açıklanan Orta Vadeli Programının (OVP) güçlendirilerek uygulamaya devam edileceğini ifade etmişti. Bakan, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.