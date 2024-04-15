İran'ın 174 savaş uçağı ve 534 bin askeri var
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Orta Doğu’da son günler İran ile İsrail arasında artan gerilim sonrası iki tarafta birbirine saldırılar düzenlemeye başladı. İran Global Firepower 2024 verilerine göre dünyanın en güçlü 20 ordusundan biri olarak gösteriliyor. Peki, İran’ın kaç savaş uçağı var? İşte İran savaş uçağı sayısı ve asker sayısı…
İran’ın kaç savaş uçağı var? İran’ın etkin ve yedek asker sayısı ile savaş uçağı, tank, savaş gemisi sayıları merak ediliyor. İşte sayılarla İran ordusu…
İRAN’IN KAÇ ASKERİ VAR?
İran, 534.000 aktif ve 400.000 yedek personele sahiptir. İran, asker sayısı bakımından dünyanın 13. büyük gücüdür. Orta Doğu'daki askeri güç sıralamasında ise 3. sıradadır.
İRAN’IN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?
İran Hava Kuvvetleri’nin 505 uçağı bulunmaktadır. İran’ın sınıflarına göre uçak sayıları şöyledir:
Av-Önleme Uçakları: 150
Saldırı Uçakları: 158
Nakliye Uçakları: 192
Eğitim Uçakları: 101
Helikopterler: 145
Saldırı Helikopterleri: 12
İnsansız Hava Araçları: 55
İRAN KARA KUVVETLERİ ENVANTERİNDE NELER VAR?
Tank sayısı: 1650
Zırhlı Savaş Araçları: 2215
Kundağı Motorlu Silahlar: 440
Çekili Topçular: 2.188
Çoklu Roketatarlar: 1.533
Kaynak: Türkiye Gazetesi