İran'ın 174 savaş uçağı ve 534 bin askeri var

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 23:55 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 23:56 - Güncelleme:

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Orta Doğu’da son günler İran ile İsrail arasında artan gerilim sonrası iki tarafta birbirine saldırılar düzenlemeye başladı. İran Global Firepower 2024 verilerine göre dünyanın en güçlü 20 ordusundan biri olarak gösteriliyor. Peki, İran’ın kaç savaş uçağı var? İşte İran savaş uçağı sayısı ve asker sayısı…