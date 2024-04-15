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İran'ın 174 savaş uçağı ve 534 bin askeri var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;ın 174 savaş uçağı ve 534 bin askeri var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da son günler İran ile İsrail arasında artan gerilim sonrası iki tarafta birbirine saldırılar düzenlemeye başladı. İran Global Firepower 2024 verilerine göre dünyanın en güçlü 20 ordusundan biri olarak gösteriliyor. Peki, İran’ın kaç savaş uçağı var? İşte İran savaş uçağı sayısı ve asker sayısı…

İran’ın kaç savaş uçağı var? İran’ın etkin ve yedek asker sayısı ile savaş uçağı, tank, savaş gemisi sayıları merak ediliyor. İşte sayılarla İran ordusu…

İRAN’IN KAÇ ASKERİ VAR?

İran, 534.000 aktif ve 400.000 yedek personele sahiptir. İran, asker sayısı bakımından dünyanın 13. büyük gücüdür. Orta Doğu'daki askeri güç sıralamasında ise 3. sıradadır.

İRAN’IN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

İran Hava Kuvvetleri’nin 505 uçağı bulunmaktadır. İran’ın sınıflarına göre uçak sayıları şöyledir:

Av-Önleme Uçakları: 150

Saldırı Uçakları: 158

Nakliye Uçakları: 192

Eğitim Uçakları: 101

Helikopterler: 145

Saldırı Helikopterleri: 12

İnsansız Hava Araçları: 55

İran'ın 174 savaş uçağı ve 534 bin askeri var - 1. Resim

İRAN KARA KUVVETLERİ ENVANTERİNDE NELER VAR?

Tank sayısı: 1650

Zırhlı Savaş Araçları: 2215

Kundağı Motorlu Silahlar: 440

Çekili Topçular: 2.188

Çoklu Roketatarlar: 1.533

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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