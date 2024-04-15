İran'da nükleer silah yok ancak nükleer programı var

İsrail ile İran arasında gerilim her geçen gün artıyor. En son İran’ın İHA’lar ile yaptığı hava saldırıları sonrası İran’ın silah envanteri merak edildi. Özellikle merak edilen konular arasında İran’da atom bombası var mı yok mu, kaç tane sorusu oldu. Peki, İran’ın nükleer programı olduğu biliniyor. Peki, İran’da nükleer silah var mı, kaç tane? İşte detaylar…

İran’da nükleer silah var mı? Artan İran-İsrail gerilimi sonrası iki ülkenin nükleer silah sayısı merak ediliyor. İsrail’in nükleer silahı olduğu bilinen bir şey. Peki, İran’ın nükleer silahı var mı? İşte bilgiler…

İRAN’DA NÜKLEER SİLAH VAR MI?

Bugüne kadar İran'ın nükleer silah geliştirme programları olduğuna dair iddialar olmasına rağmen, İran bu iddiaları reddediyor ve nükleer programlarının barışçıl amaçlarla olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi bağımsız kuruluşlar, İran'ın nükleer programının askeri amaçlar taşımadığı yönünde belirlemeler yapmış olsalar da, bazı ülkeler ve uzmanlar bu konuda endişelerini sürdürmektedir.

İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETİYOR MU?

İran resmi olarak nükleer silah geliştirdiğini reddediyor ve nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan denetimler de İran'ın nükleer silah ürettiğine dair bir kanıt bulamadı.

Ancak, bazı uzmanlar ve yetkililer İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam ettiğine inanıyor.

İran’da nükleer çalışmalara ilişkin şu kanıtlar ileri sürülüyor:

Nükleer silah üretmek için uranyumun yüksek oranda zenginleştirilmesi gerekiyor. İran, 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirme seviyesini sınırlamayı kabul etmişti. Fakat 2018'de ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran bu sınırlamaları ihlal etmeye başladı ve uranyum zenginleştirme seviyesini %20'den %60'a yükseltti. Bu oran, nükleer silah üretmek için gereken %90'lık orana oldukça yakın.

İran, balistik füze geliştirmeye devam ediyor. Bu füzelerin nükleer savaş başlıklarını taşıyabilecek kapasitede olduğu düşünülüyor.

İran, nükleer tesislerine uluslararası denetçilerin erişimini kısıtlıyor ve bazı faaliyetleri gizlediği söyleniyor.