Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihi merak konusu oldu. Üniversite öğrencilerine ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek verilecek. Yeni destek paketi geçtiğimiz yıl duyurulmuş ve yürürlüğe girmişti. İşte İŞKUR gençlik programı detayları...

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu üniversite öğrenciler tarafından rağbet gördü. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından detaylandırılmıştı.

İŞKUR Gençlik Programı, ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira verilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru bilgileri..

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı - 1. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileri için güzel haberi duyuran Erdoğan, "İŞKUR gençlik programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek. Programda toplam 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz." dedi.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı - 3. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli alkol kullanan koca tam kusurlu sayıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor - HaberlerKasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor - Haberler11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyorLüks restoranda alem yaptılar, 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtılar - HaberlerLüks restoranda alem yaptılar, tek kuruş ödemeden kalktılar!Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldı - HaberlerBu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldıTEKNOFEST ziyaretçi kayıt işlemleri nasıl yapılır? - HaberlerTEKNOFEST ziyaretçi kayıt işlemleri nasıl yapılır?Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için karşı karşıya - HaberlerFenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için karşı karşıya
Sonraki Haber Yükleniyor...