İsmail Seçkin Kaya kimdir, neden öldü? İzmir'de esrarengiz olay...

İzmir'de görev yapan doktor İsmail Seçkin Kaya'ya ulaşamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi. Acı gerçek tam da bu şekilde ortaya çıktı. Kaya'nın evine giren polisler cansız bedeni ile karşılaştı. Başarılı doktorun ölümü esrarengiz bulundu. Peki İsmail Seçkin Kaya'ya ne oldu, neden öldü? İzmirlileri şaşkına çeviren olayda bir çok soru kafaları kurcaladı.

İSMAİL SEÇKİN KAYA KİMDİR, NERELİDİR?

İsmail Seçkin Kaya aslen Uşaklıdır. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, son olarak İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapmıştır.

İSMAİL SEÇKİN KAYA'NIN ÖLÜM SEBEBİ NE?

İsmail Seçkin Kaya'nın ölümü şüpheli, sebebi ise henüz bilinmiyor. Başarılı doktor, kendisine ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine ikamet ettiği evde ölü olarak bulundu. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gerçek ise burada yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.