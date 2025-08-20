Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İsmail Seçkin Kaya kimdir, neden öldü? İzmir'de esrarengiz olay...

İsmail Seçkin Kaya kimdir, neden öldü? İzmir'de esrarengiz olay...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Seçkin Kaya kimdir, neden öldü? İzmir&#039;de esrarengiz olay...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan İsmail Seçkin Kaya'dan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler verilen adrese gidince şoke eden bir manzara ile karşılaştı. İsmail Seçkin Kaya ölü bulundu, sebebi ise merak konusu oldu. Peki İsmail Seçkin Kaya kimdir, ne iş yapar, neden öldü? İşte merak edilen soruların cevapları...

İzmir'de görev yapan doktor İsmail Seçkin Kaya'ya ulaşamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi. Acı gerçek tam da bu şekilde ortaya çıktı. Kaya'nın evine giren polisler cansız bedeni ile karşılaştı. Başarılı doktorun ölümü esrarengiz bulundu. Peki İsmail Seçkin Kaya'ya ne oldu, neden öldü? İzmirlileri şaşkına çeviren olayda bir çok soru kafaları kurcaladı. 

İSMAİL SEÇKİN KAYA KİMDİR, NERELİDİR?

İsmail Seçkin Kaya aslen Uşaklıdır. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, son olarak İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapmıştır. 

İSMAİL SEÇKİN KAYA'NIN ÖLÜM SEBEBİ NE?

İsmail Seçkin Kaya'nın ölümü şüpheli, sebebi ise henüz bilinmiyor. Başarılı doktor, kendisine ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine ikamet ettiği evde ölü olarak bulundu. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gerçek ise burada yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzman öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranı açıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzman öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranı açıldı! - HaberlerUzman öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranı açıldı!Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 AÖL kayıt takvimi - HaberlerAçık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 AÖL kayıt takvimiTRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda? - HaberlerTRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda?Türkiye - İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi - HaberlerTürkiye - İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihiEsra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? - HaberlerEsra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu?Şifresiz canlı yayın! Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? - HaberlerŞifresiz canlı yayın! Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...