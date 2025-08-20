Uzman öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranı açıldı!

Uzman öğretmenlik başvuru nasıl yapılır, araştırılıyor. Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik programlarına başvurular başladı. İşte, başvuru ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğretmenler, https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek kişisel bilgilerini ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayabilir.

Başvuru sürecinde, öğretmenlerin meslekte geçirdikleri süre ve diğer şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonları tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK TARİHLERİ 2025

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru takvimini netleştirdi. Başvurular, 20 Ağustos 2025 ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınacak. Ek başvuru dönemi ise 3-7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl öğretmenlik deneyimi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ve 80 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nın tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuru sırasında öğretmen olarak görev yapıyor olmak şart.

BAŞÖĞRETMENLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet, kademe ilerlemesi cezası bulunmaması ve 80 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nın tamamlanması gerekiyor. Ayrıca 31 Aralık 2025 itibarıyla 20 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar doğrudan başvurabilir.