Mourinho'dan akıl oyunları: Orkun'a tepki, Kerem favori

Fenerbahçe'nin başında geçirdiği ilk yılında; kupasız performansı dışında basın toplantılarındaki çıkışları, en büyük rakibi Okan Buruk'la fiziksel müdahaleye varan polemikleri ve zaman zaman Türk futbolunu hedef alan sözleri ile çok konuşulan Jose Mourinho, camiasının sabır sınırlarını test etme lüksü bulunmayan bir sezona girdi.

Farklı ülkelerde birçok takımla kazandığı başarılarla kariyeri tartışmaya kapalı Portekizli, göz korkutan maliyetlerin altına imza atılmasıyla Türk futbolunda erişilmesi güç bir kadro yönetiyor. Ali Koç yönetiminin "" uğruna tüm şartları zorladığı Mourinho, Süper Lig ve Avrupa'da beklentileri karşılayacak mı bilinmez amaolacağı kesin.

Süper Lig ve gerçekler!

Fenerbahçe'de son dönemin bir numaralı gündemi Kerem Aktürkoğlu. Bonuslarla 25 milyon euroyu bulan bonservisle yeni takımı için gün sayan milli yıldız, kuşkusuz Mourinho'nun elini güçlendirecek. Bir yandan Kerem transferinin sonuçlanmasını bekleyen deneyimli çalıştırıcı, diğer tarafta açıklamalarıyla kafa karıştırmayı ihmal etmiyor.

Canal 11'e geçtiğimiz haftalarda röportaj veren Portekizli antrenör, ülkesinden transfer yapma olasılığı sorulunca, "" cevabını vermişti.

Fenerbahçe teknik patronunun "" diye nitelendirdiği Süper Lig'e, Benfica'dan Orkun'un ardından Kerem'in de koşa koşa geliyor olması düşündürücü.

Bu ne yaman çelişki!

Aynı röportajda Beşiktaş'ın 25 milyon euroluk rekor bedelle Benfica'dan aldığı Orkun Kökçü sorulunca Mourinho, "Evine döndü. Erken ayrıldı ve iyi bir maaş alacak. Artık Benfica teknik direktörü Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek" demişti.

Genç oyuncu ile teknik direktörü Lage arasında FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yaşanan ve dakikalarca süren tartışmaya gönderme yapan

Benfica'da 2 sezon oynayan Orkun için "" yorumunda bulunurken, Eylül 2024'te imza attığı Portekiz ekibinde tek sezon top koşturan bir diğer milli oyuncu Kerem'in transferini tereddütsüz onaylamasına doğal olarak anlam verilemiyor.Başkan Ali Koç'un, "" açıklamasından.

"O maaşı ödeyemeyiz"

"İyi maaş" demişken; Kerem'in, Fenerbahçe'ye yaklaşık 2,5 katı garanti ücrete geleceğini ve temsilcilerimizin hamlelerini değerlendiren Lage'nin, "Türk kulüplerinin verdiği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez" açıklamasını unutmamak gerekir.

"Akıl oyunları" ustası Mourinho, Kerem - Orkun üzerinden en büyük hünerlerinden birini erkenden devreye almışa benziyor.