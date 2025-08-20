Esra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu?

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol sezon finaline girdi. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Esra Erol'da yeni sezonuyla eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

Esra Erol'da programının hangi gün ve saat kaçta başlayacağı ilerleyen günlerde belli olacaktır. Geçtiğimiz sezın Esra Erol'da programı ise hafta içi her gün saat 16.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyordu.

ESRA EROL'DA BUGÜN VAR MI?

Esra Erol'da bugün yoktur. Esra Erol'da programının yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.