Esra Erol'da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu?

Esra Erol'da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu?

Esra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu?
Gündüz kuşağının sevilen program Esra Erol'da yeni sezonuyla ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eylül ayında sevilen yapımlar tek tek yayın hayatına başlayacak. Özellikle reyting rekorları kuran Esra Erol'da programının yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Esra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

Gündüz kuşağının sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da, 2025 sezonuyla yeniden izleyici karşısına geçecek.

Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen program, yaşanmış gerçek hikayeleri inceliyor. Peki, Esra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte güncel bilgiler...

Esra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? - 1. Resim

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol sezon finaline girdi. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Esra Erol'da yeni sezonuyla eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

Esra Erol'da programının hangi gün ve saat kaçta başlayacağı ilerleyen günlerde belli olacaktır. Geçtiğimiz sezın Esra Erol'da programı ise hafta içi her gün saat 16.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyordu.

 Esra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? - 2. Resim

ESRA EROL'DA BUGÜN VAR MI?

Esra Erol'da bugün yoktur. Esra Erol'da programının yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

