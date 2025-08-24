Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsmet Sayhan kimdir? Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanıydı

İsmet Sayhan kimdir? Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanıydı
Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, İstanbul merkezli silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Casusluk suçlamalarıyla gündeme gelen Sayhan’ın kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor.

Eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, elebaşılığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı İstanbul merkezli silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İsmet Sayhan casuslukla suçlanırken, kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor.

İSMET SAYHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İsmet Sayhan'ın gözaltına alınmasının sebebi olarak, "TSK’nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" iddiası gösteriliyor. Olayla ilgili MKE tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, Sayhan'ın da suç örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. Ayrıca polis ekipleri, Sayhan'ın ev ve ofisinde arama yaptı.

İSMET SAYHAN KİMDİR?

Prof. Dr. İsmet Sayhan, bir dönem MKE A.Ş. (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş bir isim olarak dikkat çekiyor. Türk savunma sanayii tedarik süreçleri ile ilgili projelerde adı geçen Sayhan, akademik çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

