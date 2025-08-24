Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Çok konuşulacak 'suikast' iddiası

 Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Sayhan’ın, hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçesi ile dün akşam gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Sayhan’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi.

DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Yarın sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi beklenen Sayhan ile ilgili suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.

