Manisa'da hareketli dakikalar... Çatışma çıktı, 2 polis yaralandı! Şehirleri kana bulayacaklardı

- Güncelleme:
Manisa&#039;da hareketli dakikalar... Çatışma çıktı, 2 polis yaralandı! Şehirleri kana bulayacaklardı
3. Sayfa Haberleri

Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli polisle çatıştı. Çatışmada 2 polis yaralandı, şüpheliler etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin iki farklı ilde şahıs ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Manisa'da "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit ve Yağma" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan B.B. (29) ve M.S. (21) isimli şahısların ilçede olduklarının belirlenmesi üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyon gerçekleştirildi.

Adrese yapılan baskında, B.B. ve M.S. ile birlikte Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. (13) de yakalandı. Şüphelilerle polis arasında yaşanan çatışmada 2 polis memuru hafif yaralanırken şüpheliler etkisiz hale getirildi.

2 ŞEHRİ KANA BULAYACAKLARDI

Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 34 adet 9 mm fişek, 69 adet av fişeği, 3 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şahısların, iki farklı ilde şahıs ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilere yer temin ettiği tespit edilen firari U.E. (35) ise İzmir’in Dikili ilçesinde KOM, Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Soma’ya getirildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen B.B., M.S., Ü.A., E.C.Ö. ve U.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

