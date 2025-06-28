Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti

MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti
MKE, Silah Fabrikası, Vefat, Yaşam, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel’in, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), şirketin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini bildirdi.

MKE'den yapılan açıklamada, Gürel'in, geçen haftalarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün vefat ettiği belirtildi.

MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti - 1. Resim

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Açıklamada, "Şirketimizin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, MKE ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Ülkemize ve savunma sanayisine sunmuş olduğu eşsiz katkılar sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gürel'in cenazesinin yarın Giresun'un Bulancak ilçesindeki Merkez Eski Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Samugüney Köyü'ndeki aile mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Jhon Duran için Al Nassr'la anlaşma sağladı! Duran yaklaşıyor99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Murat Kapki'nin amcasının oğlu itirafçı oldu! Kasa kasa paralar, milyon dolarlık tablolar... - GündemMurat Kapki'nin kuzeni itirafçı oldu!İstanbul dahil 6 şehirde denize girmek yasaklandı: Dalgalar bugün 1 kişiyi yuttu... - Gündemİstanbul dahil 6 şehirde denize girmek yasaklandı!Türkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! O manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı - GündemTürkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! Manzara hayran bıraktırdıNaci Görür'den korkutan sözler: Ülkemizde en büyük deprem üreten zon - Gündem"Ülkemizde en büyük deprem üreten zon"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajı - GündemErdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajıCHP'yi karıştıran krizde yeni perde! Mansur Yavaş, Sözcü'yü yalanladı - GündemMansur Yavaş, Sözcü'yü yalanladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...