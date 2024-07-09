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İspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecek
Avrupa Şampiyonası, İspanya, Hollanda, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te heyecan devam ederken yarı final karşılaşmaları oynanacak. Bu akşam gerçekleşecek olan İspanya - Fransa maçının galibi olan ülke ile Hollanda - İngiltere maçının galibi eşleşecek. İspanya maçı kazanırsa kiminle eşleşecek merak ediliyordu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri oynanacak. Bugün İspanya - Fransa karşılaşması oynanırken yarın, bir diğer yarı final maçı oynanacak. Hollanda kiminle eşleşti sorusunun cevabı ise mücadelelerin sonucunda belli olacak.

İSPANYA MAÇI YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Bugün oynanacak olan Fransa - İspanya maçının galibi İspanya olursa finale adını yazdırırken rakibi yarın oynanacak olan Hollanda - İngiltere mücadelesinin galibi olacak.

İspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecek - 1. Resim

HOLLANDA YENERSE KİMİNLE FİNALE ÇIKACAK?

A Milli Futbol Takımımızın elendiği EURO 2024'te Hollanda ile yarın İngiltere mücadele edecek. Eğer Hollanda maçın kazananı olursa bugün oynanacak olan Fransa - İspanya karşılaşmasının galibi ile finalde yarışacak.

İspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecek - 2. Resim

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

Bugün oynanacak olan İspanya ile Fransa mücadelesi 22.00'da başlayacak ve Münih Futbol Arena oynanacak. Takımda Dani Carvajal ile Robin Le Normand cezalı olması nedeniyle forma giymeyecek.

Bugünün galibi finale adını yazdırırken diğer rakibi yarın oynanacak maçın ardından belli olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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