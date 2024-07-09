İspanya mı Fransa mı? EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı final maçının ilki bugün oynanacak.

A Milli futbolcu Cenk Tosun: “Türk olmak zordur çünkü bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın”

A Milli futbolcu Cenk Tosun: “Türk olmak zordur çünkü bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın”

22.00’deki mücadelede İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Münih Futbol Arena’daki maçı Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek.

İspanya’da Dani Carvajal ile Robin Le Normand kart cezalısı. Fransa’da ise sakat ve cezalı yok. Bu maçı kazanan Hollanda-İngiltere eşleşmesinden gelecek ülkeyle şampiyonluk maçına çıkacak.