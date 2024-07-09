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Haberler > Spor > İspanya mı Fransa mı? EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor

İspanya mı Fransa mı? EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya mı Fransa mı? EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor
İspanya, Fransa, Trt 1, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı final maçının ilki bugün oynanacak.

22.00’deki mücadelede İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Münih Futbol Arena’daki maçı Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek.

İspanya’da Dani Carvajal ile Robin Le Normand kart cezalısı. Fransa’da ise sakat ve cezalı yok. Bu maçı kazanan Hollanda-İngiltere eşleşmesinden gelecek ülkeyle şampiyonluk maçına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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