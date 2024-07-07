Hollanda karşısında parlayan yıldız! Virgil van Dijk, Barış Alper Yılmaz'a hayran oldu

A Milli Takımımız, EURO 2024’te Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Ancak bu maçta milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Maç boyunca ortaya koyduğu üstün oyunla dikkat çeken Barış Alper, özellikle Liverpool’un ünlü stoperi Virgil van Dijk’a zor anlar yaşattı.

Barış Alper Yılmaz, Hollanda’ya karşı oynanan maçta adeta sahada şov yaptı. Liverpool’un güçlü savunma oyuncusu Virgil van Dijk’a karşı üstün bir performans sergileyen genç futbolcu, rakip savunmayı defalarca zorladı. Maç sonrası Van Dijk, Barış Alper’in performansını överek genç oyuncunun yeteneklerini takdir etti.

Barış Alper’in etkileyici oyunu sadece Van Dijk’ı değil, Hollandalı gazetecileri de etkiledi. Ünlü gazeteci Rian Rosendaal, 24 yaşındaki futbolcunun performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Rosendaal, Barış Alper’in sahada gösterdiği yeteneklerin ve mücadeleci ruhun altını çizdi.

HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Hollanda'nın tecrübeli savunma oyuncusu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" dedi.