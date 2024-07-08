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A Milli futbolcu Cenk Tosun: “Türk olmak zordur çünkü bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın”

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Euro2024, A Milli Futbol Takımı, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada yaptıklarımız sadece bir fragmandı" dedi. EURO 2024'te çeyrek finale kadar yükselen milli takımımız, turnuvadan elendikten sonra yurda geri döndü.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde elenmesinin ardından Türkiye’ye dönen milli oyuncu Cenk Tosun, “Burada yaptıklarımız sadece fragmandı” dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda’ya elenen A Milli Futbol Takımı, Türkiye’ye döndü. Milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turnuvada asıl hedeflerinin final oynamak olduğunu söyleyen Tosun, “Yüksek heyecan yaşadık. Gönüllerde final oynamak vardı.

Cenk Tosun: “Burada yaptıklarımız sadece fragmandı” - 1. Resim

Biz kendimize öyle bir hedef koymuştuk. Bizim takımın da gücü vardı final oynamaya ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgiye uğradık. Ama tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz ve gençlere ümit olduğumuz için mutluyuz. Yorulduk, uzun bir sezon oldu. Şimdi tatil zamanı. Ondan sonra çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

'BURADA YAPTIKLARIMIZ SADECE FRAGMANDI'

Milli takımın genç ve yetenekli bir jenerasyonunun olduğunu aktaran Cenk Tosun, “İnşallah bir sonraki turnuvada, 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip, o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı. İnşallah bizim gençlerimiz orada 2026'da daha güzel işler yapacaktır” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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