Beşiktaş, sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için temaslara başladı!

Beşiktaş, Sassuolo'nun sol kanat oyuncusu Armand Lauriente'yi transfer etmek için temaslarını yoğunlaştırdı. Lauriente, 10 milyon euro piyasa değerine sahip. Hem forvet hem sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor.

2023-2024 sezonunda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için girişimlerini artırdı.

TRANSFER HEDEFİNDE LAURİENTE VAR

Corriere dello Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Sassuolo'nun 25 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente ile görüşmelere başladı. Haberde, Beşiktaş'ın yetkililerinin resmi görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için temaslarını sıklaştırdığı belirtiliyor.

LAURİENTE'NİN PERFORMANSI

Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Lauriente'yi de renklerine bağlamak için son adımları atıyor. Lauriente, 31 Ağustos 2022'de 10 milyon euro bedelle Sassuolo'ya transfer olmuştu. Yeşil-siyahlı takımla çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistle dikkat çeken Lauriente, 10 milyon euro piyasa değerine sahip ve hem forvet hem de sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor.