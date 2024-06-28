İstanbul Adalar’da girilebilecek ücretsiz plajlar ve temiz koylar! Temiz deniz sularında yüzün

İstanbul… şu üç nokta halimizi anlatsın ama bu da yetmiyor artık anlatmaya! Niye mi? Çünkü bundan on yıl öncesine kadar İstanbul'da denize kıyısı olan her yerde denize girmek normaldi. Ama artık böyle mi? Değil maalesef… İnsanlar denizin temizliğinden emin olmak için bu yüzden gözlerini Adalar’a dikti. Bizde İstanbul’a yakın olması, ormanları, mavi suları, temiz kumları ile Adalar’da yer alan ücretsiz plajları sizler için araştırdık...

İstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin

İstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul’a direk kıyısı olan çoğu sahilde serinlemek istemeyenler için en iyi seçenek kuşkusuz Adalar… Peki Adalar’da ücretsiz olarak denize nerelerde girilir? Büyükada, Heybeliada, Kınalıada gibi farklı bölgelerde bulunan ücretsiz halk plajlarını merak ediyorsanız okumaya devam edebilirsiniz…

YÖRÜKALİ PLAJINA NASIL GİDİLİR?

Yörükali Plajı, İstanbul’da denize girilecek en güzel yerler kuşkusuz Adalar’da yer alıyor…

Adalar’da bulunan Yörükali Plajı’na Büyükada üzerinden teknelerle ücretsiz ulaşım sağlayabilirsiniz.

Plajda yanınızda yiyecek getirmenize karışan yok.

Şayet hazırlıksız gittiyseniz üzülmenize gerek de yok, çünkü plajda hizmet veren bir kafe var...

PRENSES KOYU PLAJI ÜCRETLİ Mİ?

Büyükada’nın yine en çok ziyaret edilen plajı Prenses Koyu Plajı yazın oldukça kalabalık oluyor. Plajda ücret alınmıyor.

Adada oteller yazın dolu olduğu için halk da rotasını vapur iskelesinden Prenses Koyu’na çeviriyor.

Koya ulaşmak için iskelenin yanında bulunan ücretsiz teknelerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Plajda butik bir otelin olduğunu da bilgilerinize sunalım.

HEYBELİADA AKVARYUM KOYUNA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Heybeliada’da bulunan Akvaryum Koyu, yazın çok kalabalıklaşan Büyükada’ya iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Elbette Heybeliada’da birbirinden güzel plajlar var.

Akvaryum koyuna; Beşiktaş, Kadıköy, Eminönü ve Bostancı’dan vapurlarla kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Doğal bir parkın içinde bulunan Koy, gizli kalmış bir cennet hissi veriyor...

Denizi taşlık ve midye kabukları ile dolu olduğu için buraya deniz ayakkabısız girmemenizi tavsiye ediyoruz.

Plaj da küçük işletmelerden midye tava satın alabilirsiniz. Biz çok sevdik, umarım sizlerde beğenirsiniz.

ALMAN KOYU HEYBELİADA

Evet, İstanbul Heybeliada’da ücretsiz bir plaj olan Alman Koyu’nun ulaşımı her ne kadar zor olsa da açık denize baktığı için denizi pırıl pırıl diyebiliriz.

Burası İstanbul’un en temizine sahip plajı. Kendi sandalyenizi, şemsiyenizi yanınızda getirebilirsiniz.

Dilerseniz plajda kiralama da yapabilirsiniz.

Buranın da denizinde de taş ve midye kabukları çok olduğu için mutlaka deniz ayakkabınızı giyip öyle denize girmeniz yerinde bir karar olur.

MADAM MARTHA KOYU HİKAYESİ

Burgazada'daki Madam Martha Koyu'nun eski adı Halikya Koyu'ydu. Ancak burada yaşayan Martha isimli bir kadının trajik hikayesi adanın adının değişmesine sebep oldu.

Anlatılanlara göre, kendisi Lübnanlı Katolik bir Ermeniydi. Ancak Avrupalı bir kadın gibi özgür yetişmiş ve burada da rahat ve özgür yaşamaya çalıştığı için kendi cemaati tarafından dışlandı.

Kendisi gibi İstanbul Ermenisi olan Berç Kazar ile evlendikten sonra Burgazada'da yaz kış yaşamaya başlayan çiftin rahatlıkları ve özgür yaşamları, özellikle Madam Martha'nın giyim kuşamı yadırganmaya başladı.

Dedikodular İstanbul Ermenilerine kadar ulaştı. Hakkında söylenen ağır sözlere daha fazla dayanamayan Madam, 1980 yılında bir not bırakarak intihar etti.

Sonradan gelen nesil bu trajik hikaye ile birlikte buraya Madam Martha Koyu deyince adanın ismi bu şekilde değişmiş oldu.

İstanbul Burgazada’da yer alan Madam Martha Koyu, doğası ve sakinliğiyle size unutulmaz bir deniz keyfi yaşatacaktır diye düşünüyoruz.

Buraya, vapurdan indikten sonra, on beş yirmi dakika bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olan plajda, isterseniz kamp çadırı da kurabilirsiniz.

Plajda şenzlong ve şemsiyeyi işletmelerinden kiralayabilirsiniz.

KALPAZANKAYA PLAJI BURGAZADA

İstanbul, Burgazada’nın en güzel noktası neresidir diye sorulsa hiç tekletmeden Kalpazankaya Plajı diyebilirim. Çünkü burası da açık denize bakıyor.

Plajı koruyan dev kaya sayesinde denizde çok fazla dalga ve rüzgâr olmuyor. Böylece deniz de oldukça temiz ve berrak bir görüntü veriyor.

Buraya iskeleden yarım saat yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Plajın girişi ücretsiz.

Plajda bir de balık restoranı olduğunu söylemekte fayda var.