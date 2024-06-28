İstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin

İstanbul’un yazları sıcak ve çok nemli geçiyor... Üstüne bir de metropolün trafiği, kalabalığı ve beton yapılaşmasını da eklersek şehir bildiğiniz ekmek fırınında çalışıyormuş etkisi yapıyor. Şehrin sakinleri bu durumdan kurtulmak, sakin, doğayla iç içe plajlarda serinlemek için gidilebilecek mekanlar arıyor. Bu haberimizle yazın tatile gidemeyen ve şehrin stresinden az da olsa kurtulmak isteyen okuyucularımızın yüreğine su serpecek, ferahlık verecek bilgileri paylaşacağız…

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

Şimdi gelin İstanbul’da denize girilebilecek yerleri, İstanbul’un ücretsiz plajlarının nerelerde olduklarını hep birlikte bakalım…

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ DENİZE GİRİLECEK YERLER

İstanbul, Marmara Denizi ve Karadeniz’e kıyısı olan dünyanın en kalabalık şehri… Yazın çeşitli sebeplerden tatile gidemeyen İstanbullular için şehrin merkezine yakın plajlarını, İstanbul’un temiz plajlarını, nerelerde denize girebileceğinizi sizler için araştırdık.

İstanbul’un iki kıtasında da denize girebileceğiniz, plajları var. Avrupa yakasında Florya ve Kilyos, Anadolu yakasında Şile ve Riva en yakın seçenekler arasında yer alıyor…

İster Anadolu İster Avrupa yakası olsun her iki taraftan Adalar’da yer alan plajlara gidiş-dönüş yapabileceksiniz…

CADDEBOSTAN PLAJINDA DENİZE GİRİLİR Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan sahilinde kıyıya kum dökülerek yapılan plajlar, halka açıktır. İlk yapıldığı yıllarda üç plaj yapılırken bu plajlardan biri ücretli, diğerleri ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Hizmet vermeye başladığı günden beri halk tarafından yoğun ilgi gördü…

Takribi olarak bir kilo metre uzunluğundaki plajın, yaz aylarında sıcaktan bunalan halkın serinlemek için uğradığı plajdır.

Kumu ince, yer yer çakıllı olsa da aileler için uygundur.

2024 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İşletmeler Genel Müdürlüğü’nü arayıp denizin temiz olup olmadığına dair raporu büro elamanı Çiğdem Özdeğer’e sorduk. Kendisi bize denize girilebildiğini, raporları olduğunu söyledi.

KADIKÖY SUADİYE PLAJI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul, Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan’da halka açık ikinci plajı olarak bilinen plajın hemen yanında ücretli plajının yanında bulunmaktadır.

Kadıköy’ün merkezinde olan Suadiye Plajı, Caddebostan plajı gibi halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

2024 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden denizin temiz olup olmadığına dair raporu büro elamanı Çiğdem Özdeğer’e sorduk. Kendisi bize denize girilebildiğini, raporları olduğunu söyledi.

Halka açık ve ücretsiz olan plajın, denizinin ince kumlu olması halk tarafından çok tercih edilmesine sebep oluyor.

Sekiz metre genişliğinde, üç yüz metre uzunluğundaki plajda soyunma kabini, duş alma yerleri, tuvalet, şezlong, şemsiye, gözetleme kulesi ve su sporları yapabilme imkânı da mevcut.

YEŞİLKÖY ÇİROZ PLAJI NEREDE NASIL GİDİLİR?

İstanbul, Yeşilköy Çiroz Plajı da şehrin ücretsiz plajları arasında yer alıyor.

Plaja İstanbullular rahat ve kolayca ulaşım sağlayabiliyor.

Çiroz Halk Plajı, Bakırköy semtinde yer alan ve belediyeye ait ücretsiz halk plajıdır. Geniş bir sahili bulunan bu yer Halk plajı olmasından dolayı girişi ücretsizdir.

Plaja gitmek için, İstanbul, Avrupa yakasına geçmeniz gerekiyor.

Daha sonra Zeytinburnu-Avcılar istikametine giderken Küçükçekmece yan yoldan Florya kavşağına dönüp Yeşilöz caddesi boyunca eski havaalanı yolunda ilerleyin. Buradan kordona doğru dönerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüsle gelmek isteyenler; 72T-72YT – 81 Hat No’lu Bakırköy-Yeşilköy otobüs hattıyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Dolmuş ile gitmek isteyenler için en güzel seçenek, Yenibosna Kuleli'den kalkan dolmuşlar olacaktır.

Metrobüs ile de buraya gidilebilir. Florya durağında inip minibüs ile aktarma yaparak plaja kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Plajda cankurtaran, soyunma kabinleri, duş ve tuvalet gibi imkanlar mevcut.

Dilerseniz burada futbol ve voleybol sahalarında dostlarınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle spor etkinliği yaparak vakit geçirebilirsiniz.

MENEKŞE PLAJI NEREYE BAĞLI?

İstanbul ahalisinin son dönemlerde en çok tercih ettiği plajlar arasında Menekşe Plajı yer alıyor.

Burası Florya sahilindeki Menekşe sahilindeki plaj değil, İstanbul’un üçüncü incisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yanında olan plaj. Bu plaj İstanbul'un doğal güzellikleriyle ünlü Sarıyer ilçesine bağlı.

Ulaşımı kolay olan mekana, hafta içi kadınlar; cumartesi, pazar günleri ise aileler kabul edilebiliyor.

AKÇAKESE KÖYÜ PLAJI AÇIK MI?

İstanbul Şile’de bulunan plaj, köyün en güzel plajı desek realist bir tespitte bulunmuş oluruz.. Akçakese, İstanbul ilinin Şile ilçesine bağlı bir mahallesi aslında. İstanbul’a yaklaşık altmış km, Şile'ye ise takribi yirmi km uzaklıkta.

Günün tüm sıkıntılarını, sorunlarını, problemlerini ister hafta içi ister hafta sonu burada rahatlıkla atabilirsiniz. Bu plaj her zaman açıktır.

Aracınızla hemen çıktıysanız navigasyona “Akçakese Köyü Plajı” yazdığınız da konum sizi köye kadar götürecektir.

Köye geldikten sonra, sahil için on beş yirmi dakika yürüyüp plaja ulaşım sağlayabilirsiniz.

Köyde alışveriş yapabileceğiniz işletmeler olsa da siz yine de tedbir almadan yola çıkmayın…

SARIYER KISIRKAYA PLAJI NEREDE?

İstanbul’un doğa harikası ilçesi Sarıyer’de bulunuyor. Sarıyer, Kısırkaya Plajı, aynı isimli köyde yer alıyor. Çoğu kişinin pek bilmediği plajın ziyaretçisi İstanbul'un merkezine yakın diğer plajlarından daha az ziyaretçi çekiyor.

Plajın kumsalı oldukça büyük.

Herhangi bir ücret ödemesi de yok. Ancak diğer hizmetlerden istifade etmek istiyorsanız ücreti mukabilinde temin edebiliyorsunuz.

KADIRGA KOYU NEREYE BAĞLI?

İstanbul’un Şile ilçesinde bulunan Kadırga Koyu, Ağva’ya yakın bir yerde bulunuyor. Plaj halka açık ve ücret ödemesi yok.

Plaja Büyükbucaklı Köyü’nden kuzeye doğru bir km yürüyerek rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

BURGAZADA HALK PLAJI ÜCRETLİ Mİ?

İstanbul’un adalarından olan Burgazada da yer alan halk plajı, halk tarafından, 6 numara plaj olarak biliniyor.

İskeleye iki km uzaklığı olan plajın deniz dibini çıplak gözle görmeniz mümkün. Ancak deniz dibinde kum yerine taş daha fazla.

Plajda, şezlong, şemsiye, duş, WC, soyunma kabini ve büfe gibi günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak her türlü imkan mevcut.

Diğer taraftan Halk Plajı’nın girişi ücretsiz olsa da şezlong ve şemsiye için kiralama ücreti ödemeniz gerekiyor.

ŞİLE AYAZMA PLAJI NEREDE?

İstanbul’un Karadeniz’e kıyısı olan Şile ilçesinde olan plaj, halk arasında, Ayazma Halk Plajı olarak biliniyor.

Ülkemizin denize kıyısı olan plajları arasında en büyük kumsalı unvanını elinde bulunduran Ayazma Halk Plajı, doğal sit alanı korunan ve mavi bayrağı gönderinde dalgalan plajlarımız arasında.

Takribi bin ikiyüz metre uzunluğunda ve elli metre genişliğinde kumsalı olan plaj, Şile’nin en kalabalık, en çok tercih edilen plajı arasında yer alıyor…

ŞİLE UZUNKUM PLAJI GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Uzunkum plajı da İstanbul Şile’de yer alıyor. Denizi ve plajı mavi bayraklı.

Yaklaşık bir km uzunluğundaki plaja girişler ücretsiz.

Buraya ulaşmak için Ağlayankaya caddesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şile’nin en güzel koylarından biri olan Ağlayankaya Plajı’nda ücretli giriş yapabileceğiniz Beach Clupler de yer alıyor.

Fiyatlarının da gayet uygun olduğu bilgisini paylaşmış olalım.

AKÇAKESE KÖYÜ PLAJI

Şile ilçe merkezine yirmi km uzaklıkta olan sahil köyüne otobüslerle ulaşım kolay olduğu için baya bir kalabalık oluyor.

İstanbul, Şile ilçesi sınırlarında kalan, Akçakese Plajı, kentin merkezine iki saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. Şehrin stresinden kurtulmak isteyip, nefes almak isteyenlerin uğrak yeri olan plaj, Şile merkeze on yedi km uzaklıkta yer alıyor.

AĞVA HALK PLAJINA NASIL GİDİLİR?

Ağva Halk Plajı, Şile’nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri. Çünkü burası belediyenin plajı olduğu için ve ulaşımı da rahat olduğundan herkes tarafından tercih ediliyor. İster kendi aracınızla isterseniz otobüslerle ulaşım rahatlıkla sağlanabiliyor.

Burada şezlong ve şemsiye gibi eşyaları kiralama imkânı olmadığı için, gelirken yanınızda mutlaka, sandalye, havlu gibi kişisel eşyalarınızı alarak gelmenizde fayda var.