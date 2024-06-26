İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

Dünyanın en kalabalık ve gürültülü şehirleri arasında yer alan İstanbul’un sakinleri gürültü ve kalabalıktan bunaldığında kafa dinleyebileceği, stres atabileceği kamp yapabileceği alanlara kaçmak istiyor. Ancak bilinen çoğu yerlerde de gürültü ve kalabalık eksik olmuyor. Bu haberimizde çoğu doğasever ve kamp severin istediği şartları sağlayan ve ücret ödemeden ailenizle ve sevdiklerinizle kamp yapabileceğiniz alanları sizler için açıklayacağız…

İstanbul gelenin bunaldığı, gidenin özlediği esrarengiz bir şehir… İnsanlar, ne burada yaşamak istiyor, ne de buradan kopabiliyor… Her türlü zorluğuna rağmen burada hayat bu şehirde devam ediyor.

İSTANBUL'DA ÜCRETİZ KAMP ALANLARI NERELERDE VAR?

İstanbul’un gürültüsü, trafiği, kalabalığı herkesi bunaltıyor. Biriken stresi üzerlerinden atmak, güne veya haftaya daha enerjik başlamak isteyenlerin deniz kenarlarında ki kamp alanlarını, ormanlarındaki kamp alanları sizler için derlemeye çalıştık.

Keyifli okumalar diliyoruz…

AĞVA HACILLI ŞELALESİ KAMP ALANINDA NELER VAR?

Hacıllı Şelalesi Kamp Alanı’nı çoğu İstanbullu bilmez. Biz de motosikletli grubumuzla Ağva’da gezerken Şile’nin yerlisi bir arkadaş tavsiyesi üzerine burada kamp yapmış, oldukça da eğlenmiştik. Şile’de bulunan Hacıllı Köyü’nün İstanbul merkezine uzaklığı tahminen 90 km civarı. Yani ortalama bir buçuk saat süren yolculuğunuzdan sonra Şile’nin en güzel köylerinden birine varmış olursunuz.

İstanbul’dan kamp alanına iki şekilde gidebilirsiniz. İlk olarak Şile/Ağva üzerinden, ikincisi ise Şekerpınar/Gebze üzerinden.

Eğer, Şile/Ağva yolundan giderseniz asfalt yolda daha rahat edersiniz. Yol, Şile’den sonra biraz virajlı olduğu için tedbirli ve yavaş gitmeniz herkesin güvenliği için oldukça önemli. Hacıllı köyüne varınca tek yapmanız gereken “Şelale” tabelalarını takip ederek alana aracınızla varabilirsiniz.

Temiz havası, muhteşem doğasıyla kalabalıktan, sesten, trafikten ve keşmekeşlikten stresini rahatlıkla atabileceğinizi düşünüyoruz. Hacıllı’nın etrafında herhangi bir tesis olmadığını bu yüzden hazırlıklı gidilmesi gerektiğini de ilginize sunalım.

AĞVA KİLİMLİ KOYU KAMP ALANINDA NELER VAR?

Kilimli Koyu Kamp Alanı, Şile, Ağva çadır kamp alanları arasında en çok bilinen, sevilen ve popüler olanıdır. Çünkü burada hem denizin, hem ormanlık alanın içinde kendinizi stresten arındırabileceksiniz. Ağva merkeze yakın olması ve kalabalık olmaması size farklı bir deneyim yaşatacaktır.

Buraya ulaşmak için iki alternatif yolunuz olduğunu hatırlatmış olalım. Aracınızla gitmeyi düşünüyorsanız İstanbul’dan Ağva merkeze ulaşım 90 km civarındadır. Bu kilometre ulaşım sağlayacağınız bölgeye göre değişiklik gösterebilecektir. Beri taraftan, yolculuğunuz ortalama 1 ile 1,5 saat arasında sürecektir.

Paşaköy, Ömerli ve Şile’yi geçtikten sonra Ağva’ya ulaşabilirsiniz. Merkeze ulaşınca Kilimli Koyu için 5 km gidince rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

ŞİLE ÖMERLİ BARAJI KAMP ALANINDA NELER VAR?

Yeşil doğası, mis gibi oksijeni ile Ömerli Barajı Kamp Alanı, İstanbul ve çevresinden gelen kamp severlerin en çok ziyaret ettiği ve tanıdığı mekanlar arasında yer alır.

Ömerli Barajı’nın bulunduğu alanın çok geniş ve düzlük arazi sayesinde çadır kurup kamp ateşini kontrollü bir şekilde yakabilirsiniz.

Ömerli’ye kendi aracınızla gelmeniz gerekiyor. Çünkü baraj yakınına toplu taşıma araçlarıyla gelmeniz mümkün değil… Yine barajın yakınlarında özel tesis ya da işletmeler bulunmadığı için tedbirli gelmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Konaklayacağınız süre boyunca kendi ihtiyaç duyabileceğiniz gıda ve ekipmanları aracınızda getirirseniz kamptan maksimum düzeyde istifade etmiş olursunuz.

ŞİLE ESENCELİ KÖYÜ KAMP ALANINDA NELER VAR?

Kamp rotamıza Şile ile devam edelim. İstanbul Şile sınırları içerisinde yer alan ve Ömerli barajının yakınlarında olan Esenceli köyünün kıyı şeridinde konumlanın Esenceli Köyü Kamp Alanı’nın da stresinizi rahatlıkla atabileceğinizi düşünüyoruz.

Esenceli köyü, Ömerli’ye 20 km uzaklıkta ve Şile Merkeze ise yaklaşık 40 km uzaklıktadır.

Şile’deki diğer kamp alanlarından olan, Ömerli ve Hacıllı’ya nazaran daha insanın kamp yaptığı bölge diğer kamp alanlarından daha güzel olduğunu belirtmek isteriz. Çünkü köyde ve çevresinde Ömerli merkezi, Koçullu, Kurtdoğmuş ve Avcıkoru Tabiat Parkı’na gidebilir, buralarda da vakit geçirebilirsiniz. Bölgenin tabiatının yemyeşil olması özellikle Saklıgöl, Hacıllı Şelalesi, Yeşilvadi, Şile Feneri ve Ağva Göksu Nehri’nde kamp yapabileceğinizi bilginize sunmuş olalım.

ŞİLE DARLIK BARAJI KAMP ALANINDA NELER VAR?

Şile’de bulunan Darlık Barajı, İstanbul’un en büyük barajlarından biridir. Burada da doğa muhteşemdir. Kampseverlerin en çok tercih ettiği mekandır. Çünkü sakinliği, doğası, tabiatı ve çevreye yakın olan diğer kamp rotaları yüzünden bilinir.

Şile, Darlık Barajı, İstanbul merkezine yaklaşık konaklayacağınız yere göre değişiklik gösterebilir ama tahmini 65-70 km uzaklıktadır. Huzuru, sessizliği, doğayı, tabiatın içinde kendinize gelip enerjinizi toplamak istiyorsanız burası tam size göre…

BURGAZADA MADAM MARTHA KOYUNDA NELER VAR?

Evet gelelim İstanbul Marmara Denizi’ndeki Burgazada’ya… Burası esasen birçok koya ev sahipliği yapsa da en çok bilineni hiç kuşkusuz Madam Martha Koyu kamp severlerin en çok tercih ettiği yerdir.

Koyun etrafında marketlerin, lokantaların, butik otellerin varlığı bölgeyi ziyaret edenlerin sayısını arttırsa da yine de sakince kamp yapabileceğiniz alanlar olduğunu söylemeliyiz.

Burgazada diğer adalara göre küçük olmasına rağmen İstanbul’a yakınlığı sebebiyle gönlünüze yatacağına ve size çok iyi geleceğine biz de gönülden inanıyoruz.

SARIYER KUMKÖY KİLYOS KAMP ALANINDA NELER VAR?

İstanbul, Sarıyer ilçesinin kuzeyinde yani Karadeniz'e açılan kıyılarında bulunan Kilyos (Kumköy) özellikle deniz kenarında kampa yapmak isteyenlerin tercih ettiği kamp alanı olarak bilinir.

İstanbul’un içinde olması sebebiyle çevresinde marketler, konaklama yerleri, restoranlara rahatlıkla gidebilirsiniz. İstanbul’un trafiğini, çilesini, sıkıntısını, yine İstanbul’un doğa ve yeşil ilçesi Sarıyer’de rahatlıkla atabileceğinize inanıyoruz.

BEYKOZ POLONEZKÖY KAMP ALANINDA NELER VAR?

Polonezköy Tabiat Parkı olarak da bilinen kamp alanı, İstanbul'da gezginlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin arasındadır. Bunun nedeni İstanbul’un içinde olmasıdır. Hususiyle günübirlikçilerin tercih ettiği kamp alanı eminim sizleri de stresten arındıracaktır..

Polonezköy kamp alanında çadır kurabilir, dilerseniz butik otel veya pansiyonlarda kalarak eşsiz doğanın keyfini çıkartabilirsiniz.

İstanbul’a sadece 25 km uzaklıktaki Polonezköy’de, bölgenin en eski evi olarak bilinen Zofia Rizi Anı Evi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Özellikle yeşilin her tonunu görebileceğiniz ve mis gibi oksijeni ciğerlerinize çekebileceğiniz Polonezköy Kamp Alanı’nda, ister bireysel, ister ailenizle ve sevdiklerinizle unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.