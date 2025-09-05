Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ 8 saatlik kesintiyi duyurdu, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ 8 saatlik kesintiyi duyurdu, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ 8 saatlik kesintiyi duyurdu, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da 6 Eylül Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ, birçok ilçede 1 ila 8 saat arasında sürecek kesintileri duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, kesintilerden hangi ilçeler etkilenecek? İşte detaylar…

İstanbul'da 6 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), çok sayıda ilçede elektriklerin geçici olarak kesileceğini duyurdu. İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler 1 ila 8 saat arasında sürecek.

BEDAŞ'ın açıklamasının ardından vatandaşlar, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, kesintilerden hangi ilçeler etkilenecek?" sorularını araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden veya ALO 186 çağrı hattı aracılığıyla öğrenilebiliyor.

Kesinti süreleri ilçeden ilçeye, hatta mahalleden mahalleye değişiklik gösterebiliyor. İstanbul halkı, elektriklerin geri geleceği saatleri merak ediyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ, 6 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde 8 saate varan planlı elektrik kesintileri yaşanacağını bildirdi.

Elektrik kesintilerinin meydana geleceği ilçe ve mahallerin listesi ise şöyle:

