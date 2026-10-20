İstanbul'da yaşanacak su kesintisi için İSKİ'den açıklama geldi. Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde belirli mahalleleri etkileyecek planlı çalışma nedeniyle su kesintisi uygulanacak. İSKİ'nin duyurusunun ardından vatandaşlar, kesintiden etkilenecek mahalleleri ve suların yeniden verileceği saatleri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da 21 Ekim sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte İSKİ'nin 11 saatlik su kesintisi duyurusu...

Kaydet a- | +A

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Arnavutköy'deki içme suyu isale hatlarında yapılacak bağlantı çalışmaları kapsamında üç ilçenin belirli mahallelerine geçici olarak su verilemeyecek. İSKİ tarafından duyurulan çalışma programında kesintinin başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ile etkilenecek mahalleler açıklandı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'un Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerindeki belirli mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak. Arnavutköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut su iletim hatlarına bağlanması planlanıyor. Çalışmalar sırasında su iletim sisteminde gerçekleştirilecek bağlantılar nedeniyle bazı bölgelere geçici süreyle su verilemeyecek.

Kesintinin Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ni, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi'ni ve Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ile Dursunköy mahallelerini etkileyeceği açıklandı. İSKİ'nin duyurusunda yer alan bilgilere göre çalışma boyunca söz konusu bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Kesinti, üç ilçenin tamamını değil yalnızca açıklanan mahalleleri kapsayacak.

İstanbul'da 11 saatlik su kesintisi! İSKİ 21 Ekim için duyurdu (Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy)

21 EKİM İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Başakşehir su kesintisi

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi

Kesinti tarihi: 21 Ekim 2026 Çarşamba

Kesinti saatleri: 10.00 ile 21.00 arası

Esenyurt su kesintisi

Orhangazi Mahallesi

Kesinti tarihi: 21 Ekim 2026 Çarşamba

Kesinti saatleri: 10.00 ile 21.00 arası

Arnavutköy su kesintisi

Ömerli Mahallesi

Deliklikaya Mahallesi

Hastane Mahallesi

Hadımköy Mahallesi

Yassıören Mahallesi

Yeşilbayır Mahallesi

Dursunköy Mahallesi

Kesinti tarihi: 21 Ekim 2026 Çarşamba

Kesinti saatleri: 10.00 ile 21.00 arası

Kesinti nedeni: Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde 800 mm ve 400 mm çapındaki isale hatlarının mevcut su iletim hatlarına bağlantı çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala