İstanbul'da yangın son dakika! Zekeriyaköy'deki yangın söndürüldü mü?

İstanbul'da yangın son dakika! Zekeriyaköy'deki yangın söndürüldü mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yangın son dakika! Zekeriyaköy&#039;deki yangın söndürüldü mü?
Haberler

Son dakika... İstanbul Zekeriyaköy'de yangın çıktı. Dumanı görenler hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, havadan ve karadan müdahale edildi. Peki Zekeriyaköy'deki yangın söndürüldü mü, son durum ne? İşte detaylar...

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. İstanbul'daki yangında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki İstanbul'daki yangın nerede çıktı, zarar var mı, söndürüldü mü? İşte ajanslardan gelen son bilgiler... 

İSTANBUL'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

İstanbul'daki yangın Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinemiyor. 

ZEKERİYAKÖY'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildiği yer aldı. Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı. Yangın ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından söndürüldü. 

