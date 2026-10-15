EFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio karşısında Avrupa serüvenine galibiyetle devam etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililerin deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, lig aşamasında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. KuPS - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken maç kadrosu da açıklandı.

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KuPS ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara düdük çalacak. Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek. Peki, KuPS - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? KuPS - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11...

İşte ilk 11'ler! KuPS - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan KuPS Kuopio - Trabzonspor karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Finlandiya'daki mücadeleyi futbolseverler televizyon üzerinden şifresiz takip edebilecek.

İşte ilk 11'ler! KuPS - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

TRABZONSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile 15 Ekim Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Tammelan Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.45 olarak açıklandı.

İşte ilk 11'ler! KuPS - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

KUPS - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

KuPS: Kreidl, Nuhu, Pennanen, Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Armah, Puukko, Eskesen.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Samet, Cenk, Pina, Mendy, Melih, Bouchouari, Salah, Aral, Onuachu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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