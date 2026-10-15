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Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbinin hakemi belli oldu

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Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbinin hakemi belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbinin hakemi belli oldu

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftası öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati, hakemi ve deplasman tribününe ilişkin son karar araştırılıyor.

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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin sahasında oynanacak mücadele öncesinde maç programı netleşirken, Türkiye Futbol Federasyonu hakem atamasını da açıkladı. Karşılaşma için alınan deplasman tribünü kararı ise Beşiktaş taraftarını yakından ilgilendiriyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak mücadeleye Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın biletleri de maç öncesinde satışa çıkarıldı.

Derbi öncesinde konuk tribünüyle ilgili de önemli bir karar alındı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, iki kulübün talebi doğrultusunda Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmaya alınmasını uygun gördü. Buna göre misafir takım tribününden yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı mücadeleyi takip edebilecek. Siyah-beyazlı taraftarlar böylece yaklaşık 6 yıl sonra Trabzon deplasmanında takımlarına tribünden destek verebilecek.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbinin hakemi belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbinin hakemi belli oldu

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş maçını Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak. Maçın hakeminin açıklanmasıyla birlikte karşılaşmanın tarih, saat, stat ve deplasman tribünü gibi temel ayrıntıları da netleşmiş oldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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