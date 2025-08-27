Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
İZSU su kesintisi! İzmir&#039;de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İZSU tarafından yapılan son duyuru ile beraber su kesintisi programı revize edildi. Buna göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir gibi ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir su kesintileri ile ilgili yeni açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri uygulanmaya devam ediyor.

Özellikle Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir'de yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 

Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karaburun ilçelerinde su kesintisi gerçekleşecektir. 

İlçelere göre değişiklik gösterecek olan su kesintisinin ardından sular 18:37, 17:35, 14:40, 16:45, 16:15, 17:00, 15:48, 16:26 saatlerinde kademeli olarak verilecektir.

İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

27 AĞUSTOS İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi
