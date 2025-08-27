İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İZSU tarafından yapılan son duyuru ile beraber su kesintisi programı revize edildi. Buna göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir gibi ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İzmir su kesintileri ile ilgili yeni açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri uygulanmaya devam ediyor.
Özellikle Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir'de yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karaburun ilçelerinde su kesintisi gerçekleşecektir.
İlçelere göre değişiklik gösterecek olan su kesintisinin ardından sular 18:37, 17:35, 14:40, 16:45, 16:15, 17:00, 15:48, 16:26 saatlerinde kademeli olarak verilecektir.
27 AĞUSTOS İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|FATİH, MİMAR SİNAN
|26.08.2025 saat 15:36 ile 18:37 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle ; helvacı fatih ve mimar sinan mah su verilemiyor...
|BAYRAKLI
|ADALET, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
|27.08.2025 saat 15:35 ile 17:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2137 SOKAK NO:7
|BAYRAKLI
|FUAT EDİP BAKSI
|27.08.2025 saat 11:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1614 SOKAK İÇİ İÇİN.
|BEYDAĞ
|MENDERES
|27.08.2025 saat 15:38 ile 16:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ MENDERES MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|KIZILAY
|27.08.2025 saat 15:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|492 sokak içinde meydana gelen içmesuyu branşman borusu arızasının tamiri süresince kısa süreli su kesintisi uygulanacak olup; bu kesintiden kızılay mahallesinin bir kısmı etkilenecektir
|ÇİĞLİ
|AHMET EFENDİ, BALATÇIK, UĞUR MUMCU
|27.08.2025 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8790/9 x 8790/10 KVŞ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.8790/6 X 8982 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|GAZİEMİR
|ATATÜRK, FATİH, HÜRRİYET, MENDERES
|27.08.2025 saat 13:46 ile 15:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSTİKLAL CD İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|GÜZELBAHÇE
|ÇAMLI
|27.08.2025 saat 13:26 ile 16:26 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMLI MAH. ÇAMLICA SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SAYAÇ BÖLGESİ VANASI KAPATILMIŞTI
|KARABURUN
|MORDOĞAN
|27.08.2025 saat 15:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MORDOĞAN MAHALLESİ ARDIÇ KÜME EVLERİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN ARDIÇ KÜME EVLERİ AZMAK KÜME EVLERİ ETKİLENECEKTRİ.
|KARABURUN
|TEPEBOZ
|27.08.2025 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TEPEBOZ MAHALLESİ YENİLİMAN KÜME EVLERİ MEVKİNDE YAPIMI DEVAM EDEN KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ÇALIŞMASI ESNASINDA YÜKLENİCİ FİRMA KAZISINDA OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKESİ ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN YENİLİMAN KÜME EVLERİ ETKİLENECEKTİR
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin