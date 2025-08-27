İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir su kesintileri ile ilgili yeni açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri uygulanmaya devam ediyor.

Özellikle Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir'de yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karaburun ilçelerinde su kesintisi gerçekleşecektir.

İlçelere göre değişiklik gösterecek olan su kesintisinin ardından sular 18:37, 17:35, 14:40, 16:45, 16:15, 17:00, 15:48, 16:26 saatlerinde kademeli olarak verilecektir.