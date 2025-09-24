İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bölge genelinde su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bugün İzmir’in bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, İZSU’nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yaparak su kesintisine dair detaylı bilgi sahibi olabiliyor. Peki, 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Eylül Çarşamba bugün İZSU planlı su kesintileri ve etkilenecek ilçeler...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan su kesintileri ve planlı kesinti sorgulama portalı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle ve planlı bakım çalışmaları kapsamında İzmir'in bazı ilçelerinde belirlenen saatlerde su kesintisi uygulanacak. İşte, 24 Eylül Çarşamba günü için İZSU'nun planlı su kesintisi listesi...
24 EYLÜL İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Bugün İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık ve Konak ilçesinde ana boru ve pompa arızası sebebiyle 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, İZSU’nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yaparak su kesintisine dair detaylı bilgilere ulaşabiliyor.
İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA
