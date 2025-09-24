Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir&#039;de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir, İZSU, Su Kesintisi, Bayraklı, Bergama, Bornova, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bölge genelinde su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bugün İzmir’in bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, İZSU’nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yaparak su kesintisine dair detaylı bilgi sahibi olabiliyor. Peki, 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Eylül Çarşamba bugün İZSU planlı su kesintileri ve etkilenecek ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan su kesintileri ve planlı kesinti sorgulama portalı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle ve planlı bakım çalışmaları kapsamında İzmir'in bazı ilçelerinde belirlenen saatlerde su kesintisi uygulanacak. İşte, 24 Eylül Çarşamba günü için İZSU'nun planlı su kesintisi listesi...

İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

24 EYLÜL İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bugün İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık ve Konak ilçesinde ana boru ve pompa arızası sebebiyle 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, İZSU’nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yaparak su kesintisine dair detaylı bilgilere ulaşabiliyor. 

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Karnı doyunca sürekli hapşırıyordu! İlginç nedeni ortaya çıktıReel Kesim Güven Endeksi, eylülde 100,2 oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler? - HaberlerFIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu - HaberlerJhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli olduTürkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda - HaberlerTürkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'ndaDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor! - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor!Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli olduZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? - HaberlerZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...