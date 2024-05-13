Kaçak elektriğe tepki tartışma oluşturdu! Ünlü akademisyenle Mardin Barosu'nun "köpek" kavgası

Mardin Barosu hukukçu akademisyen Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün tepkisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarına dair açıklama paylaştı. Açıklamada Akgündüz'ün 6 milyar 250 milyon lira zarara yola açan kaçak elektrik kullananlar hakkında "Mardin'de kaçak elektriği kullanan köpekler" ifadesi, baro tarafından "bütün Mardin halkına hakaret" şeklinde çarpıtılarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde Mardin'de kaçak elektrik kullandığı iddia edilen site sakinleri ile elektrik firması arasında gerilim yaşanmış, aylık 2 milyon liranın üstünde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

Elektrik şirketinin müdahalesi "Elektriklerimiz kesiliyor" algısıyla engellenmeye çalışılırken, binlerce vatandaş kaçak elektriği savunanlara karşı tepki gösterdi.

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz de X platformu üzerinden kaçak elektrik kullananlar hakkında sert ifadelerle tepkisini dile getirdi.

Akgündüz, "Mardin'de kaçak elektriği kullanan köpekleri vatandaşlıktan çıkarınız. Bunlar hırsız ve haysiyetsiz” dedi.

Hukukçu akademisyen olan Ahmet Akgündüz hakkında Mardin Barosu suç duyurusunda bulunacağına dair bir açıklama paylaştı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE ZARARI 6.2 MİLYAR TL

Şirketlerin kaçak elektrik kullanımından oluşan zararı, kayıtlı abonelere yansıttığı biliniyor. Bölgede yapılan kaçak trafolar ve elektrik hırsızlığı hakkında elde edilen bilgiler ülke ekonomisine verilen zararı gözler önüne seriyor.

Dicle Elektrik, Mardin'de tüketilen kaçak elektriğin 1.2 milyon haneye ve 4 milyon 800 bin nüfusa yetecek güçte olduğunu belirtiyor. Söz konusu zararın 6 milyar 250 milyon lira olduğu ifade ediliyor.

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MARDİN HALKINA HAKARET Mİ?

Mardin Barosu hukukçuları Ahmet Akgündüz’ün “Mardin'de kaçak elektriği kullanan köpekler” ifadesini Mardin halkının tamamı hakkında söylediği şeklinde yorumladı.

“Mardin halkına yönelik çirkin itham ve sözler” sarfettiğini söyleyen Mardin Barosu, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“X sosyal medya platformu üzerinden @ahmetakgunduz isimli bir kullanıcı 'Mardin'de kaçak elektriği kullanan köpekleri vatandaşlıktan çıkarınız. Bunlar hırsız ve haysiyetsiz..' şeklinde paylaşımda bulunmuştur. Mardin binlerce yıldır birçok dilin, dinin, kültürün, milletin birlikte barış içinde yaşadığı medeniyetin beşiği olan bir kenttir. Bu anlamıyla Mardin halkı sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok merkezinde farklılığın birlikteliği konusunda model bir halktır. Mardin Barosu olarak her ne suretle olursa olsun hiç kimsenin Mardin halkına yönelik çirkin itham ve sözlerini kabul etmeyeceğimizi ve bizleri hedef alan her saldırının karşısında Mardin halkıyla birlikte olacağımızı herkes bilmelidir. Mardin halkını hedef alan bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”