Kadıköy seçim anketi 2024! (%) İstanbul Kadıköy yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 14:47 - Güncelleme: 20 Mart 2024 15:09 - Güncelleme:

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Kadıköy seçim anketi 2024! Maçoğlu mu Mesut Kösedağı mı Veli Arslan mı önde? | Kadıköy yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Kadıköy seçim anketi araştırmasını açıkladı. Kadıköy belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Veli Arslan ile CHP Parti adayı Mesut Kösedağı önde gözüküyor. Peki, Kadıköy son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Kadıköy’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!