Kadıköy seçim anketi 2024! (%) İstanbul Kadıköy yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Kadıköy seçim anketi 2024! Maçoğlu mu Mesut Kösedağı mı Veli Arslan mı önde? | Kadıköy yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Kadıköy seçim anketi araştırmasını açıkladı. Kadıköy belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Veli Arslan ile CHP Parti adayı Mesut Kösedağı önde gözüküyor. Peki, Kadıköy son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Kadıköy’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Kadıköy yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Kadıköy yerel seçimde sonucu en çok merak edilen ilçeler arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, TKP, TİP Kadıköy Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Kadıköy ilçesi özelinde ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Kadıköy seçim anketi 2024 sonucu!
KADIKÖY SEÇİM ANKETİ 2024
Kadıköy’de 1600 kişinin katılımı ile CATI Anket yöntemiyle 12 Mart-17 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
CHP (Mesut Kösedağı): %44,2
AK Parti-MHP (Veli Arslan): %19,6
TKP (F. Mehmet Maçoğlu): %19,1
İYİ Parti (Kübra Dursun): %4,8
TİP (Doğan Ergün): %2,2
Diğer: %2,9
Kararsız: %7,2
KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2023
Kadıköy 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %58,47
AK Parti: %13,25
TİP: %9,60
İYİ Parti: %9,39
YSP: %3,13
KADIKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Kadıköy 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %65,99
AK Parti: %19,54
İYİ Parti: %12,66
Saadet Partisi: %0,59
DSP: %0,44
KADIKÖY’DE NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Kadıköy’de yaşayan seçmenler, yerel seçimlerde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilirler.
Kaynak: Türkiye Gazetesi