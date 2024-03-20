Kimse bilmiyor: Adana karpuz üretiminde Türkiye'de birinci oldu

Ülke genelinde fiyatları artınca dilimle satılmaya başlanan karpuzun üretiminde son açıklanan veriler dikkat çekti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın karpuz üretiminde Türkiye birincisi olduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde pazarlarda dilimle karpuz dönemi başladı. Esnaf tüketiciden fiyatlar nedeniyle çok sık böyle bir talep geldiğini ifade etti. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana’nın 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye’nin toplam karpuz üretiminin yüzde 17,6’sını karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 17,6'SI ADANA'DAN

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Biliyor musunuz? Adana’nın 2023 yılında 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 17,6’sını karşıladı. Türkiye birincisi oldu” denildi.