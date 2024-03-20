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Christian Eriksen gemileri yaktı! Galatasaray'a mı geliyor? Kendi ağzıyla açıkladı

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Christian Eriksen gemileri yaktı! Galatasaray&#039;a mı geliyor? Kendi ağzıyla açıkladı

Spor Haberleri

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in yaptığı açıklama, sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Eriksen, gemileri yaktı. Peki Galatasaray'a mı geliyor? İşte ayrıntılar.

EURO 2024 nedeniyle transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde orta sahasında takviye yapmak istiyor. Bir yandan Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında bir yandan da transferde hareketli günler yaşayan sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz yaz transfer listesinde olan Christian Eriksen'den kariyerine dair çarpıcı açıklamalar geldi. 

Sık sık Galatasaray'la görüştüğüne dair haberler çıkan Eriksen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyiyor. Tipsbladet'e, kariyer hakkında açıklamalar yapan Eriksen, takımda mutsuz olduğunu söyleyerek sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. 

"MUTSUZUM"

Manchester United'da mutsuz olduğunu net bir şekilde ifade eden Eriksen "Erik ten Hag ile durumdan elbette mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi konuştum. Seçtiği takımın bu olduğunu ve Kobbie'nin iyi gittiğini, orta sahanın geri kalanının da iyi gittiğini, dolayısıyla yer için rekabet olduğunu, üst düzey bir kulüpte oynuyorsanız bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi." dedi ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini belirtti.

Christian Eriksen gemileri yaktı! Galatasaray'a mı geliyor? Kendi ağzıyla açıkladı - 1. Resim

"YEDEK KULÜBESİNDE OYNAMAK İSTEMEZSİNİZ"

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine dair ilk sinyalleri veren Eriksen "Uzun vadede endişelenebilirsiniz çünkü mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum. Yedek kulübesinde oturmak istemezsiniz. Benim böyle bir yaklaşımım yok." ifadelerini kullandı.

ADI SIK SIK GALATASARAY İLE ANILIYOR

Öte yandan Eriksen'in adı Galatasaray ile geçiyor. The Sun'ın haberine göre; geçen yaz sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan Danimarkalı orta saha, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yöneticilerle görüştü. 

Haberde Eriksen için bir diğer opsiyonunun, eski takımı Brentford olduğu belirtildi. 

Düzenleyen:  - Spor
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