Galatasaray’ın ülke puanına katkısı 2024! Galatasaray bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı?

Galatasaray ülke puanına katkısı 2024! | Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kadar yükseldi ve grupta 3. olarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda turnuvaya veda etti. Galatasaray bu performansı ile ülke puanına en çok katkı yapan takımlar arasında yer aldı. Peki, Galatasaray ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte Galatasaray’ın ülke puanına katkısı!

Galatasaray’ın ülke puanına katkısı 2024! UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında topladığı ülke puanları ile en çok katkı yapan takımlar arasında yer aldı. İşte, Galatasaray’ın ülke puanına yaptığı katkı…

GALATASARAY’IN ÜLKE PUANINA KATKISI

Galatasaray bu sezon ülke puanına 15,5 puan ile katkı sağladı. Türkiye’de bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren takım ise Fenerbahçe oldu. Konferans Ligi’nde mücadele eden ve çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, 18 puan topladı.

Türkiye adına bu sezon Avrupa’da yer alan diğer takımlardan Beşiktaş 9, Adana Demirspor ise 3,5 puanlık performans ortaya koydu.

SON 5 SEZON ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI YAPAN TAKIM KİM OLDU?

Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler bu alanda 46 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 43 puanla 2’ncilik koltuğunda oturuyor. Bu 2 takımı, mütevazı bütçelerine rağmen Başakşehir ve Sivasspor takip ediyor.

Son 5 sezonda Avrupa’da mücadele eden takımlar ve bu takımların ülke puanına katkısı şu şekildedir:

Fenerbahçe: 46 puan

Galatasaray: 43 puan

Başakşehir: 34 puan

Sivasspor: 17,5 puan

Beşiktaş: 16,5 puan

Trabzonspor: 13 puan

Adana DS: 3,5 puan

Konyaspor: 2,5 puan

Malatyaspor: 2,5 puan

Alanyaspor: 0,5 puan