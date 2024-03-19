Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 2024! Fenerbahçe bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı?

Fenerbahçe ülke puanına katkısı 2024! | Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna doludizgin devam ediyor. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki başarısı UEFA ülke puanı sıralamasında da Türkiye’nin ülke puanına katkı sağlıyor. Peki Fenerbahçe’nin ülke puanına katkısı 2024 yılında ne kadar oldu? İşte Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı!

Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 2024! Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında aldığı galibiyetler ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Fenerbahçe Konferans Ligi’ndeki başarılı serüveni ile ülke puanına büyük katkı yaptı. Peki, Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı ne kadar oldu? İşte Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı haberimizde…

FENERBAHÇE’NİN ÜLKE PUANINA KATKISI

Türkiye’de bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren ekip Fenerbahçe oldu. Konferans Ligi’nde mücadele eden ve çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, 18 puan topladı.

Bu klasmanda Fenerbahçe’nin hemen ardında 15,5 puanlı Galatasaray bulunuyor. Türkiye adına bu sezon Avrupa’da yer alan diğer takımlardan Beşiktaş 9, Adana Demirspor ise 3,5 puanlık performans ortaya koydu.

SON 5 SEZON ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI YAPAN TAKIM

Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler bu alanda 46 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 43 puanla 2’ncilik koltuğunda oturuyor. Bu 2 takımı, mütevazı bütçelerine rağmen Başakşehir ve Sivasspor takip ediyor.

Özellikle 2019-20 ve 2022-23 sezonlarındaki performansıyla dikkati çeken Başakşehir toplamda 34 puan, Sivasspor da 17,5 puanla Türkiye’nin 20’nci sıradan üst basamaklara tırmanmasında önemli rol oynadı.

Son 5 sezonda Avrupa’da mücadele eden takımlar ve bu takımların ülke puanına katkısı şu şekildedir:

Fenerbahçe: 46 puan

Galatasaray: 43 puan

Başakşehir: 34 puan

Sivasspor: 17,5 puan

Beşiktaş: 16,5 puan

Trabzonspor: 13 puan

Adana DS: 3,5 puan

Konyaspor: 2,5 puan

Malatyaspor: 2,5 puan

Alanyaspor: 0,5 puan