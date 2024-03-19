Fenerbahçe ligden çekilirse ülke puanı düşer mi? Fenerbahçe Süper Lig’den çekilirse ülke puanı ne olur, Türkiye kaçıncı sıraya düşer?

Fenerbahçe ligden çekilirse ülke puanı düşer mi? | Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayların ardından Fenerbahçe ligden çekilme kararı için Genel Kurul’u toplama kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur, ülke puanı düşer mi merak edildi. Bir takım ligden çekilirse ne olur sorusu gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe 2 Nisan’da yapılacak Genel Kurul Toplantısı’nda ligden çekilirse ülke puanı düşer mi? İşte Fenerbahçe’nin ligden çekilmesi durumunda ülke puanında yaşanacaklar…

Fenerbahçe Süper Lig’den çekilirse ülke puanı düşer mi? Fenerbahçe’nin Süper Lig’den çekilip 2. Lige düşmesi durumunda ülke puanında değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Peki, Fenerbahçe ligden çekilirse ülke puanı düşüyor mu? İşte detaylar…

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİRSE ÜLKE PUANI DÜŞER Mİ?

Fenerbahçe ligden çekilirse ülke puanı düşer. Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de kazandığı tüm puanlar silinecektir. Bu da Türkiye'nin UEFA ülkeler sıralamasında 9. sıradan 13. sıraya düşmesine neden olacaktır. Bu düşüş, 2025-2026 sezonunda Süper Lig şampiyonunun doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını kaybetmesi anlamına gelir.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nden de çekilmesi halinde, bu turnuvada kazandığı puanlar da silinecek ve bu da ülke puanını daha da düşürecektir.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olaylar günlerdir gündemden düşmüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Gerekirse ligden düşeriz' diyerek fitili ateşlemişti. Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

'Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi ama birileri etti. Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı? Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz.'

Koç ayrıca, kulübün ligden düşmesi durumunda başkanlıktan çekilmeyeceğini de belirtmişti.

FENERBAHÇE KAP’A BİLDİRDİ

Koç'un açıklamaları sonrası ilk hamle geldi. Sarı-lacivertliler ‘Ligden çekilme’ konusunun görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe’den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun, 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,

Gündem:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."