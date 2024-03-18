Fenerbahçe'den gelen açıklama sonrasında ligden çekilme ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Kulübü resmi siteden yaptığı açıklama ile "takımının ligden çekilmesi dahil alınacak aksiyonları değerlendirecek." açıklaması sonrası bir takım ligden çekilirse ne olur, Ligden çekilme kararı ne demek, soruları hız kazandı. Peki, Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Ligden çekilen takımlar puan alacak mı? Süper ligden çekilen takımlar küme düşecek mi? İşte detaylar.

Bir takım ligden çekilirse ne olur, sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Toplantısında futbol takımının ligden çekilmesi dahil alınacak aksiyonları değerlendireceğini duyurdu. Bu kapsamda Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Ligden çekilen takımlar puan alacak mı? Ligden çekilen takımların maçları silinirse puan durumu nasıl olur? Tüm merak edilenler haberimizde.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın sonu Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında kavga çıktı. Ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri 2 Nisan 2024'te yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 9 Nisan 2024'te bir araya gelecek ve futbol takımının Süper Lig'den çekilme dahil alınabilecek aksiyonları değerlendireceklerini açıkladı.

İşte bir takımın sahaya çıkmaması halinde başına gelecek yaptırımlar....

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME (1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir: Bir lig devresinde müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR KÜME DÜŞER Mİ?

Bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.