Avrupa kulüpler sıralamasında iki Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı
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Avrupa kulüpler sıralaması yenilendi. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı. Peki, Avrupa'nın en büyük takımı hangisi? UEFA kulüpler sıralaması nasıl? İşte detaylar.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa kulüpler sıralamasını belli oldu. Avrupa kulüpler sıralaması İlk 20'de 2 Türk takımı yer aldı. Peki, Avrupa'nın en büyük takımı hangisi? UEFA kulüpler sıralaması nasıl? İşte sıralama.
AVRUPA KULÜPLER SIRALAMASI
IFFHS, Avrupa kulüpler sıralamasında değişikliğe gitti. Son bir yılın verilerinin dikkate alındığı Avrupa kulüpler sıralamasında ilk 20 sırada 2 Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı.
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Inter
4- Bayer Leverkusen
5- PSV
6- Union SG
7- Roma
8- Sporting
9- Atletico Madrid
10- Porto
11- Bayern Münih
12- Feyenoord
13- Fiorentina
14- FENERBAHÇE
15- West Ham United
16- Barcelona
17- Milan
18- Arsenal
19- GALATASARAY
20- Benfica
Kaynak: Türkiye Gazetesi