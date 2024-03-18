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Avrupa kulüpler sıralamasında iki Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa kulüpler sıralamasında iki Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa kulüpler sıralaması yenilendi. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı. Peki, Avrupa'nın en büyük takımı hangisi? UEFA kulüpler sıralaması nasıl? İşte detaylar.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa kulüpler sıralamasını belli oldu. Avrupa kulüpler sıralaması İlk 20'de 2 Türk takımı yer aldı. Peki, Avrupa'nın en büyük takımı hangisi? UEFA kulüpler sıralaması nasıl? İşte sıralama.

AVRUPA KULÜPLER SIRALAMASI

 IFFHS, Avrupa kulüpler sıralamasında değişikliğe gitti.  Son bir yılın verilerinin dikkate alındığı  Avrupa kulüpler sıralamasında ilk 20 sırada 2 Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı. 

1- Manchester City

2- Real Madrid

3- Inter

4- Bayer Leverkusen

5- PSV

6- Union SG

7- Roma

8- Sporting

9- Atletico Madrid

10- Porto

11- Bayern Münih

12- Feyenoord

13- Fiorentina

14- FENERBAHÇE

15- West Ham United

16- Barcelona

17- Milan

18- Arsenal

19- GALATASARAY

20- Benfica

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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