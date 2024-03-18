Avrupa kulüpler sıralamasında iki Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 18:36 - Güncelleme: 18 Mart 2024 18:36 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa kulüpler sıralaması yenilendi. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı. Peki, Avrupa'nın en büyük takımı hangisi? UEFA kulüpler sıralaması nasıl? İşte detaylar.