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Haberler > Spor > Fenerbahçe'den olaylı Trabzonspor maçı sonrası açıklama! 'Ligden çekilme kararı konuşulacak'

Fenerbahçe'den olaylı Trabzonspor maçı sonrası açıklama! 'Ligden çekilme kararı konuşulacak'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı lacivertliler, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ligden çekilme kararını değerlendirileceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi. Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçe arasında arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı ve 12 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe, yaşanan olayların ardından bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SÜPER LİG'DEN ÇEKİLME DAHİL, AKSİYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem: 1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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