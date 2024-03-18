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Haberler > Spor > Halil Umut Meler maçı yönetmek istememiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında söyledikleri ortaya çıktı

Halil Umut Meler maçı yönetmek istememiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında söyledikleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Halil Umut Meler maçı yönetmek istememiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında söyledikleri ortaya çıktı

Spor Haberleri  / -

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sahaya inen futbolcularla, Fenerbahçeli futbolcuların arbede yaşadığı maçta, hakem Halil Umut Meler'in yönetimi de beğenilmemişti. Aylar önce Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'in, bu maç öncesi arkadaşlarına söyledikleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de 30.hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Ancak maç sonrası ortalık karıştı. Orta sahada sevinen Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya inen taraftarlar arasında arbede yaşandı. Olaylar hem Türkiye hem de Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Öte yandan maçın hakemi Halil Umut Meler'in derbi performansı beğenilmedi. Meler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

'PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL'

Yorumcu Reha Kapsal'ın iddiasına göre Meler, bu maçı hiç yönetmek istemedi. Kapsal, Meler'in maça atanması hakkında bir hakem arkadaşına maça atanmasının yanlış olduğunu söylediğini ifade etti.

Halil Umut Meler maçı yönetmek istememiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında söyledikleri ortaya çıktı - 1. Resim

Kapsal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halil Umut Meler, İzmir'de bir hakem arkadaşına, 'MKE Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra psikolojik olarak zaten iyi değilim. Bu maçı vermenin ne anlamı var' diyerek yapılan atamanın yanlış olduğunu ifade etmiş"

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz aralık ayında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya atlamış, Meler'e yumruk atmıştı.

Halil Umut Meler maçı yönetmek istememiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında söyledikleri ortaya çıktı - 2. Resim

Halil Umut Meler maçı yönetmek istememiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında söyledikleri ortaya çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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