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Fenerbahçe ligden çekiliyor mu, çekildi mi? Son dakika...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe ligden çekiliyor mu, çekildi mi? Son dakika...

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü'nden son dakika açıklaması geldi. Trabzon'da yaşanan olayların ardından Sarı Lacivertli kulüp ligden çekilme ihtimali hakkında kamuoyuna açıklamada bulundu. Peki, Fenerbahçe ligden çekildi mi, çekiliyor mu? Bir takım ligden çekilirse ne olur?

Trabzonspor- Fenerbahçe maçının gerginliğinin yankıları sürüyor. Son olarak Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama akıllara " Fenerbahçe ligden mi çekiliyor?" sorusunu getirdi. Peki, Fenerbahçe ligden çekildi mi, çekiliyor mu? İşte son dakika açıklaması.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİYOR MU?

Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Toplantısında futbol takımının ligden çekilmesi dahil alınacak aksiyonları değerlendireceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan  açıklama şu şekilde:

 ''Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem?:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu, çekildi mi? Son dakika... - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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