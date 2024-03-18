Fenerbahçe ligden çekiliyor mu, çekildi mi? Son dakika...

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 19:03 - Güncelleme: 18 Mart 2024 19:03 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü'nden son dakika açıklaması geldi. Trabzon'da yaşanan olayların ardından Sarı Lacivertli kulüp ligden çekilme ihtimali hakkında kamuoyuna açıklamada bulundu. Peki, Fenerbahçe ligden çekildi mi, çekiliyor mu? Bir takım ligden çekilirse ne olur?