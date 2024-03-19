Ali Koç, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali dahil alınacak önlemleri konuşmak üzere 2 Nisan'da olağanüstü genel kurulun toplanacağını söyledi. Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Trabzonspor maçı sonrası saha içinde yaşananlar sonrası Ali Koç açıklamalarda bulundu. İşte, detaylar...

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç açıklama mı yaptı? sorularının cevapları araştırılıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor deplasmanında gerçekleşen maç sonrası yaşananlar futbol camiasında ses getirmeye devam ediyor. Ali Koç'un açıklamalarına göre 2 Nisan'da toplanması planlanan olağanüstü genel kurul Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceğinin de gündeme geleceğini belirtti. Detaylar, haberimizde...

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİYOR MU?

Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği konusu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası gündeme geldi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan Ali Koç, Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında yaşananların "Türk futbolu için utanç vesilesi" olduğunu söyledi. İki kulüp arasında bir problem olmadığını ifade eden Koç, olayın tamamen organize olduğunu ve maçın mağdur tarafının Fenerbahçe olduğunu belirtti.

Maç başladıktan sonra olayların aşama aşama gelişmesini ve tribünlere tepki verilmesinin olayları büyüttüğünü ifade etti. 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında "kendi geleceğimizi kendimiz çizeceğiz" diyen Koç, "gerekirse bir alt lige ineceğiz" dedi. Kendilerine yapılan muameleyi kabul etmeyeceklerini ve Kulüpler Birliği Vakfından istifa ettiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonunun yaşananlarda ana sorumlu olduğunu aktardı.