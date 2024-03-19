F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yaşanan olaylar üzerine rest çekti! Ligden çekiliriz

Şampiyon olmamaları için kumpas kurulduğunu söyleyen sarı lacivertlilerin patronu, ligden çekilmeyi gündemlerine aldıklarını belirterek, “Gerekirse alt lige düşeriz. Her gün ölmektense bir gün ölürüz” dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tarihî açıklamalarda bulundu.

YAŞANANLAR ORGANİZE

Yaşananların Türkiye ve Türk sporu için utanç vesilesi olduğunu belirten Koç, “Artık bu iş çığırından çıktı. Fenerbahçe’nin bu ülkede gördüğü muameleme kabul edilemez. Yine zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya çalışılıyor. 2 Nisan’da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım çünkü bu olaylar organize ve devam edecek” dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ BIRAKTI

Ligden çekilmeyi gündemlerine aldıklarını söyleyen Başkan Koç, “Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse bir sene oynar, çıkarız. Biz genel kurulda Fenerbahçe’nin nereye gideceğine karar vereceğiz. Bu iş böyle gitmeyecek. ‘Üç ay sonra gidiyorsun’ diyen olabilir. Bu kararı alırsak bırakmıyorum. Ligden çekilirsek alt ligde şampiyon yapana kadar takımın başında olurum, şampiyon olunca bırakırım” ifadelerini kullandı. Koç ayrıca, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan da istifa ettiğini açıkladı.

OSAYİ, BATSHUAYİ, JAYDEN OYUNCULAR CEZA ALACAK MI?

∂ Trabzon’da holiganların saldırısına yumruk ve tekmeyle karşılık veren Fenerbahçeli oyuncular Osayi, Batshuayi ve Jayden Oosterwolde’nin ceza alıp almayacağı sorusu belirsizliğini koruyor. Futbol Disiplin Talimatı’na göre bu isimler görüntüden sevk olurlarsa, haklarında 45. maddeye göre ceza uygulanacak.

JOSEF'E CEZA ÇIKMAMIŞTI

∂ Bu maddeye göre kavgaya karışan futbolculara 3 ila 5 maç arası men cezası veriliyor. Tahrik indirimi uygulanır ise cezanın üçte biri oranında indirim yapılabilir. Hatırlanacağı üzere Josef de Souza, Beşiktaş’ta oynarken maç içinde sahaya atlayan bir Ankaragücü taraftarına tekme atmış, kırmızı kart görmüştü. PFDK, kırmızı kart dolayısıyla oluşan ‘otomatik ceza’ dışında bir ceza kesmemişti.

12 KİŞİ GÖZALTINDA! SAYI DAHA DA ARTACAK

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Şu ana kadar tespit edilen 12 şahısla ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir” açıklamasını yaptı. Yerlikaya, bunlar arasında maça Passolig kartı olmadan girenlerin de bulunduğunu belirtti. Görüntülerden tespit edileceklerle birlikte gözaltı sayısının artması bekleniyor.

TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN: BİZİ MEZE EDEMEZSİNİZ!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi. Doğan ayrıca detaylı açıklama için bugünkü disiplin sevklerini beklediklerini söyledi.

EGEMEN KORKMAZ'DAN SAVUNMA TEKMELERE DAYANAMADIM

Trabzonspor’un yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, maçın bitiminde sahada yaşanan arbedeye dahil olmuştu. Korkmaz, yaptığı açıklamada, “Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil” dedi.

TRABZON TARAFTARI SEZONU KAPATTI! 6-8 MAÇ CEZA BEKLENİYOR

∂ Disiplin talimatı 52. maddeye göre Trabzonspor’un 6-8 maç boyunca saha kapatma ve/veya seyircisiz oynama cezası alması bekleniyor. Bordo mavililerin 2023/24 sezonunda dört iç saha maçının kalmasından dolayı Trabzonspor taraftarının sezonu kapattığı söylenebilir.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILAMA SAAT 4'TE İKİ BİN TARAFTAR

∂ F.Bahçe kafilesi, saatlerce statta bekletildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında havaalanına götürülmüştü. Sabiha Gökçen Havaalanı’na sabah 4’te varan kafileyi iki bin kişilik taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı. Kaptanlardan Mert Hakan Yandaş “Fenerbahçe arması hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz” diye seslendi.

SON ÜÇ AYDA TÜRK FUTBOLUNDA OLMADIK REZALET KALMADI

DÜŞÜRÜN MASKEYİ!

> 11 Aralık 2023: Ankaragücü-Ç. Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler başkent ekibinin başkanı tarafından yumruklandı.



> 19 Aralık 2023: İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor ağırladıkları maçta hakem kararlarını beğenmeyince takımını sahadan çekti.

> 29 Aralık 2023: Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçı ertelendi.

> 17 Mart 2024: Fenerbahçe bitiş düdüğüyle birlikte galibiyetinin sevincini yaşarken onlarca holigan sahaya atlayarak oyunculara saldırdı.

OTELDEN KAÇTI, YAKALANDI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bitiminde sahaya atlayan ilk holiganın yüzünde ‘Joker’ maskesinin olması, bunun planlı bir eylem olabileceğine işaret ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu şahsın maça şehir dışından geldiğini, kaldığı otelden ayrılarak Rize istikametine giderken yakalandığını duyurdu. Bu kişinin terör örgütü destekçisi olabileceği 31 Mart seçimleri öncesinde provokasyon için kullanıldığı iddiası da araştırılacak. Bakan Yerlikaya ayrıca, İsmail Kartal’a yabancı madde atan, korner bayrağıyla futbolculara koşan, Livakovic’i darp eden, taraftarları havalimanına çağıran holiganların da gözaltına alındığını duyurdu.

HIRVAT MAFYASINDAN TEHDİT!

Hırvat Mafyası, Livakovic’e saldıran Trabzonspor taraftarına tehdit mesajı yolladı. Mesajda “Saldırgan 2025’i görecek kadar yaşamayacak. En radikal Hırvat taraftarlar onun peşinde, o artık ölü bir adam” denildi.

“FAİLLER HESAP VERMELİ”

Dünya Profesyonel Futbolcular Derneği, “Trabzonspor taraftarları tarafından uygulanan şiddete karşı en güçlü tedbirlerin alınmasını, sahaya giren faillerin, yaptıklarının hesabını vermesini bekliyoruz açıklamasında bulundu.

OLTA HAREKETİ KIZDIRDI

Yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat ile Oosterwolde’nin kendilerine sataşan taraftarlara “olta” hareketi yapması tribünlerin gerilmesine sebep oldu. Yardımcı hoca Egemen Korkmaz da bu yüzden İrfan Can’a saldırdı.