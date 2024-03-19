Ali Koç'tan görüşme talep etti mi? Ortak arkadaş kim? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ortak bir tanıdıkları aracılığıyla kendisinden görüşme talep ettiğini söylemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızıların sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuya dair konuştu. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği ve tamamını Galatasaray kulübüne ayırdığı basın toplantısında, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in ortak ve hatırlı bir tanıdıkları aracılığıyla, kendisinden görüşme talep ettiğini söylemişti.

Koç açıklamasında şu sözleri kullanmıştı:

‘Birkaç ay önce Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar. Ortak dostun anlattığına göre Dursun Özbek orada kendisine "Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor" demiş. "Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim. TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu.

Akabinde Özbek’in kendisiyle buluşmak istediğini ilettiği söyleyen Ali Koç ‘Burası doğru, oldu bu olay. "Bende o an bütün taşlar oturdu. Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet." diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor.’

DURSUN ÖZBEK BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI

Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Dursun Özbek konuya dair konuştu. Özbek 'Ali Koç, sizin hatırlı bir kişiyi arayarak görüşme talebinde bulunduğunuzu iddia etti? Bu hatırlı kişi kim?' sorusuna cevap verdi.

Türk futbolundaki gergin ortamın giderilmesi için ortak tanıdıklarının araya girdiğini söyleyen Özbek şu ifadeleri kullandı:

'Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. Yaklaşık 4-5 ay önce yaşandı. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, ortak kişi beni ziyaret etti ve Türk futbolundaki bu gergin ortamın ortadan kalkması için bana çağrıda bulundu. Bu görüşmeyi yapabileceğimizi söyledi. Ben ve Ali Bey bu görüşmeyi kabul ettik. Daha sonrasında Ali Bey, bir açıklamaya istinaden bu görüşmeyi iptal etti. Keşke o gün görüşebilseydik, keşke bu noktalara gelmeseydik.'