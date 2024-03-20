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Sarıyer seçim anketi 2024! (%) İstanbul Sarıyer yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sarıyer seçim anketi 2024! (%) İstanbul Sarıyer yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

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Sarıyer seçim anketi 2024! Hüseyin Coşkun mu Mustafa Oktay Aksu mu önde? | Sarıyer yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Sarıyer seçim anketi araştırmasını açıkladı. Sarıyer belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hüseyin Coşkun ile CHP Parti adayı Mustafa Oktay Aksu önde gözüküyor. Peki, Sarıyer son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Sarıyer’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!

Sarıyer yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Sarıyer yerel seçimde sonucu en çok merak edilen ilçeler arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, YRP Sarıyer Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Sarıyer ilçesi özelinde ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Sarıyer seçim anketi 2024 sonucu!

SARIYER SEÇİM ANKETİ 2024

Sarıyer’de 1200 kişinin katılımı ile CATI Anket yöntemiyle 12 Mart-17 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:

AK Parti-MHP (Hüseyin Coşkun): %31,5

CHP (Mustafa Oktay Aksu): %26,2

Bağımsız (Şükrü Genç): %19,6

İYİ Parti (İbrahim Temur): %5,7

Zafer Partisi (Seyhan Kaya): %2,5

YRP (İsmet Temel): %2,4

Diğer: %2,9

Kararsız: %9,2

Sarıyer seçim anketi 2024! (%) İstanbul Sarıyer yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı - 1. Resim

SARIYER SEÇİM SONUÇLARI 2023

Sarıyer 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %37,93

AK Parti: %29,93

İYİ Parti: %10,20

MHP: %5,80

TİP: %5,08

SARIYER YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Sarıyer 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %55,97

AK Parti: %41,45

Saadet Partisi: %0,96

DSP: %0,53

BBP: %0,59

SARIYER’DE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Sarıyer’de yaşayan seçmenler, yerel seçimlerde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilirler.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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