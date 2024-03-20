Sarıyer seçim anketi 2024! (%) İstanbul Sarıyer yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 15:08 - Güncelleme: 20 Mart 2024 15:09 - Güncelleme:

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Sarıyer seçim anketi 2024! Hüseyin Coşkun mu Mustafa Oktay Aksu mu önde? | Sarıyer yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Sarıyer seçim anketi araştırmasını açıkladı. Sarıyer belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hüseyin Coşkun ile CHP Parti adayı Mustafa Oktay Aksu önde gözüküyor. Peki, Sarıyer son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Sarıyer’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!