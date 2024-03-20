Ataşehir seçim anketi 2024! (%) İstanbul Ataşehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 14:58 - Güncelleme: 20 Mart 2024 15:09 - Güncelleme:

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Ataşehir seçim anketi 2024! Onursal Adıgüzel mi Mustafa Naim Yağcı mı önde? | Ataşehir yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Ataşehir seçim anketi araştırmasını açıkladı. Ataşehir belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Naim Yağcı ile CHP Parti adayı Onursal Adıgüzel önde gözüküyor. Peki, Ataşehir son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Ataşehir’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!