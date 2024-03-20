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Ataşehir seçim anketi 2024! (%) İstanbul Ataşehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ataşehir seçim anketi 2024! (%) İstanbul Ataşehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

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Ataşehir seçim anketi 2024! Onursal Adıgüzel mi Mustafa Naim Yağcı mı önde? | Ataşehir yerel seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son Ataşehir seçim anketi araştırmasını açıkladı. Ataşehir belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Naim Yağcı ile CHP Parti adayı Onursal Adıgüzel önde gözüküyor. Peki, Ataşehir son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Ataşehir’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!

Ataşehir yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Ataşehir yerel seçimde sonucu en çok merak edilen ilçeler arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, TKP, TİP Ataşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Ataşehir ilçesi özelinde ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Ataşehir seçim anketi 2024 sonucu!

ATAŞEHİR SEÇİM ANKETİ 2024

Ataşehir’de 1390 kişinin katılımı ile CATI Anket yöntemiyle 12 Mart-17 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:

CHP (Onursal Adıgüzel): %29,2

AK Parti-MHP (M. Naim Yağcı): %27,8

İYİ Parti (Ali Coşkun): %20,6

Diğer: %5,5

Kararsız: %16,9

Ataşehir seçim anketi 2024! (%) İstanbul Ataşehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı - 1. Resim

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ataşehir 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %36,30

AK Parti: %31,30

İYİ Parti: %7,95

TİP: %5,67

YSP: %5,45

ATAŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Ataşehir 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %51,39

AK Parti: %45,11

Saadet Partisi: %1,62

TKP: %0,61

DSP: %0,53

ATAŞEHİR’DE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Ataşehir’de yaşayan seçmenler, yerel seçimlerde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilirler.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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