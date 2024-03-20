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Haberler > Magazin > Koyu Beşiktaşlı şarkıcı maç görüntüsünü 30 yıl sonra buldu! ‘Klasik şapkam, delik deşik montum…’

Koyu Beşiktaşlı şarkıcı maç görüntüsünü 30 yıl sonra buldu! ‘Klasik şapkam, delik deşik montum…’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 30 sene önce Beşiktaş – Kocaelispor maçını tribünlerde seyrettiği görüntüleri buldu. Mutluluğunu sosyal medyada paylaşan Cepkin videosuna Instagram hesabından yer verdi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımıyla gündeme oturdu. Ünlü isim, gençlik yıllarında tribünlerde çekilen bir görüntüyü hayranlarıyla paylaştı.

“ELİMDEKİ TEK ARŞİV OLACAK, ÇOK MUTLU OLDUM”

Videoyu bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Cepkin, paylaşımına şu notu düştü: 

“Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum. 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken arkadaşım beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum.”

Koyu Beşiktaşlı şarkıcı maç görüntüsünü 30 yıl sonra buldu! ‘Klasik şapkam, delik deşik montum…’ - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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