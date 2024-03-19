Kızıl Goncalar dizisindeki ‘ramazan’ sahnesi gündem oldu! Sosyal medyada tepki yağdı

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı ‘Cüneyd’ karakteri ile Esma Yılmaz’ın üstlendiği ‘Mira’ arasında geçen ramazan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu sahne izleyenleri kızdırdı, dizi yorum yağmuruna tutuldu.

Now TV’de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar, dün akşam 11. bölümüyle ekranlara geldi. Hastanede karşılaşan iki karakter arasındaki ramazan diyaloğu eleştiri oklarının hedefi oldu.

“RAMAZAN KİM?”

Gündem olan sahnede Mira Cüneyd’e bir şey ısmarlamak istediğini söylüyor ve “Bir şey ısmarlayayım; çay, kahve?” diye soruyor. Bunun üzerine Cüneyd, “Ramazan” diye cevap veriyor. Mira ise “Ramazan kim?” diye karşılık veriyor. Cüneyd, “Recep, Şaban” diyor. Mira’nın ise “Onlara da mı çay ısmarlayayım?” dediği sahne kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEPKİ GÖRDÜ

Söz konusu sahne izleyenlerden tepki gördü. Kullanıcılar X’te (Twitter) “Kurgu bile olmayacak kadar art niyetli yazılmış diyalog” , “Saçmalamanın bir sınırı olmalı” , “Bu ne saçma bir diyalog” şeklinde yorumlar yaptı.