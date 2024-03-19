Resmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan 18 yaşındaki Nehir, resmi nikahlı olmayan eşinin annesiyle birlikte kaçtığını belirterek Müge Anlı’dan yardım istedi. Daha sonra ortaya çıkan TikTok görüntüleri ise Anlı’yı çılgına çevirdi.

18 yaşındaki Nehir, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in programına başvurdu ve eşim dediği 24 yaşındaki Selahattin Kaçar ile 40 yaşındaki annesi Şirin Taşkömür’ün kaçtığını iddia etti.

Annesi ve erkek arkadaşına ulaşamayan Nehir, ikisinin kaçarken 11 aylık bebeği için biriktirdiği 2 burma bilezik, 1 cumhuriyet altını ve 11 bin TL parayı da yanlarında götürdüklerini söyledi.

Programda başına gelenleri anlatan Nehir, “Evlendik, bir çocuğumuz oldu. Resmi nikahımız yok, reşit olmadığım için kıyamadık. Nikah tarihi almıştık ama annemle eşim kaçınca nikah yapamadık. Eşim sen beni mutlu edemiyorsun diyerek kaçtığını söyledi” dedi.

TİKTOK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Birlikte kaçan annesi ve eşinin kendisine video gönderdiğini söyleyen Nehir “Annem yanımızda olduğunda bana hakaret ederdi. Birlikte kaçtılar hatta bana fotoğraf ve TikTok videosu attılar” şeklinde konuştu. Daha sonra ise Nehir’e gönderilen videolar ekrana verildi.

MÜGE ANLI: YUH DEVENİN NALI

Nehir’in annesinin görüntüsüne ve filtreli haline şaşıran Müge Anlı, “Yuh devenin nalı! Bir de öpüyor. Bu kızıdır dedim, inanmadım” diyerek tepki gösterdi.

“YARDIMCI OLDUM SADECE”

İddiaların odağındaki Selahattin Kaçar ise canlı yayına bağlandı. “Müstakbel kayınvaliden ile kaçtın mı?” diye sorulan Kaçar, “Kocasından şiddet gördüğü için ben ona yardımcı oldum sadece” dedi.

“Bu TikTok’taki görüntüler ne?” diye soran Müge Anlı’ya ise “Şirin Taşkömür normalde TikTok çeken bir insan. Sıcakkanlı bir insan” diye cevap verdi.

ÜNLÜ SUNUCU ÇOK SİNİRLENDİ

Bu cevaba sinirlenen Anlı “Başlatma şimdi sıcak kanlılığından, ne sıcak kanlılığı” diyerek ateş püskürdü.