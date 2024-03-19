Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Magazin > Resmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı

Resmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan 18 yaşındaki Nehir, resmi nikahlı olmayan eşinin annesiyle birlikte kaçtığını belirterek Müge Anlı’dan yardım istedi. Daha sonra ortaya çıkan TikTok görüntüleri ise Anlı’yı çılgına çevirdi.

18 yaşındaki Nehir, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in programına başvurdu ve eşim dediği 24 yaşındaki Selahattin Kaçar ile 40 yaşındaki annesi Şirin Taşkömür’ün kaçtığını iddia etti.

Annesi ve erkek arkadaşına ulaşamayan Nehir, ikisinin kaçarken 11 aylık bebeği için biriktirdiği 2 burma bilezik, 1 cumhuriyet altını ve 11 bin TL parayı da yanlarında götürdüklerini söyledi.

Programda başına gelenleri anlatan Nehir, “Evlendik, bir çocuğumuz oldu. Resmi nikahımız yok, reşit olmadığım için kıyamadık. Nikah tarihi almıştık ama annemle eşim kaçınca nikah yapamadık. Eşim sen beni mutlu edemiyorsun diyerek kaçtığını söyledi” dedi.

TİKTOK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Birlikte kaçan annesi ve eşinin kendisine video gönderdiğini söyleyen Nehir “Annem yanımızda olduğunda bana hakaret ederdi. Birlikte kaçtılar hatta bana fotoğraf ve TikTok videosu attılar” şeklinde konuştu. Daha sonra ise Nehir’e gönderilen videolar ekrana verildi.

Resmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı - 1. Resim

MÜGE ANLI: YUH DEVENİN NALI

Nehir’in annesinin görüntüsüne ve filtreli haline şaşıran Müge Anlı, “Yuh devenin nalı! Bir de öpüyor. Bu kızıdır dedim, inanmadım” diyerek tepki gösterdi. 

Resmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı - 2. Resim

“YARDIMCI OLDUM SADECE”

İddiaların odağındaki Selahattin Kaçar ise canlı yayına bağlandı. “Müstakbel kayınvaliden ile kaçtın mı?” diye sorulan Kaçar, “Kocasından şiddet gördüğü için ben ona yardımcı oldum sadece” dedi. 

“Bu TikTok’taki görüntüler ne?” diye soran Müge Anlı’ya ise “Şirin Taşkömür normalde TikTok çeken bir insan. Sıcakkanlı bir insan” diye cevap verdi. 

Resmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı - 3. Resim

ÜNLÜ SUNUCU ÇOK SİNİRLENDİ

Bu cevaba sinirlenen Anlı “Başlatma şimdi sıcak kanlılığından, ne sıcak kanlılığı” diyerek ateş püskürdü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybetti - MagazinFerman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybettiÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor - MagazinÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttıGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadı - MagazinGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadıGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - MagazinGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - Magazin“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeliAleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulun - MagazinAleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulunOnları hiç böyle görmediniz! Ünlüler yapay zeka ile şişmanladı - MagazinOnları hiç böyle görmediniz! Ünlüler yapay zeka ile şişmanladıÇocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - MagazinÇocuk yıldızdan zamansız veda! Hayatını kaybettiGökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı lüks villasının kirası ağızları açık bıraktı - MagazinLüks villasının kirası ağızları açık bıraktı'Yerli John Wick' Ömer Aslan iftar alışverişi yaptı, 200 TL’ye aldıkları herkesi şaşırttı - Magazin200 TL ile hazırladığı menü herkesi şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...