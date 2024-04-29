Ukrayna'dan itiraf gibi açıklama... Doğu cephesinde durum kötü, geri çekiliyoruz!

Rusya, Batı'yı sert tehdit etti "Anavatanımız satılık değil"

Rusya, Batı'yı sert tehdit etti "Anavatanımız satılık değil"

ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda

ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Oleksandr Syrskyi, Ukrayna birliklerinin sayıca Rus birliklerine göre az olduğu noktalardan geri çekildiklerini açıkladı ve doğu cephesinde durumun gittikçe kötüleştiğini belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Oleksandr Syrskyi, Rusya'nın doğu cephesinde ilave kuvvet yığınağı yapması sonucu Ukrayna ordusunun konumunun zayıfladığını belirtti. Syrskyi, bazı bölgelerde geri çekilmeler yaşandığını ve Rus ilerlemesine karşı toprak kaybettikleri açıklamasında bulundu.

General Syrskyi, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Cephedeki durum daha da kötüleşti" ifadesini kullanarak, Ukrayna birliklerinin bazı bölgelerde daha batıdaki yeni savunma hatlarına geri çekildiğini ve ilerleyen Ruslar karşısında toprak kaybettiğini dile getirdi.

"DÜŞMAN BAŞARI ELDE ETTİ"

General Syrskyi, "Düşman genel olarak bazı taktik başarılar elde etti, ancak operasyonel avantaj elde edemediler." değerlendirmesinde bulundu.

Rus birlikleri özellikle Donetsk bölgesinde, sene başından bu yana insan gücü ve silah üstünlüğü avantajından da yararlanarak yeniden saldırıya geçmiş durumda.

Ukrayna birliklerinin Avdiivka'nın kuzeyindeki Berdychi ve Semenivka köylerinin batısında ve daha güneydeki Maryinka kasabası yakınlarındaki Novomykhailivka'da yeni mevziler aldığını söyleyen Syrskyi, Rusya'nın doğudaki bu saldırılara dört tugay gönderdiği bilgisini paylaştı.

Cepheye yeni gelen Ukrayna tugaylarının ise kayıp veren birliklerin yerini almak üzere bu bölgelerde rotasyona tabi tutulduğunu aktaran General Syrskyi, Novobakhmutivka'nın durumuna değinmedi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, pazar günü yaptığı bir açıklamada, Berdychi yakınlarındaki bir başka köyü daha ele geçirdiklerini duyurdu.

Rus birlikleri, Kiev'in 'kale' olarak nitelendirdiği Avdiivka'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra Ukrayna'nın topçu mermisi ve insan gücü eksikliğinden faydalanarak ilerleme kaydediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise bugünkü açıklamasında, Chasiv Yar yakınlarında Ukrayna'nın karşı saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.

HARKİV'E ASKERİ YIĞINAK

Ukrayna için endişe verici bir gelişme olarak Syrskyi, kuvvetlerinin Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv bölgesindeki Rus birliklerinin sayısındaki artışı yakından izlediğini söyledi.

Rusya sınırına sadece 30 km uzaklıktaki 1,3 milyon nüfuslu kuzeydoğu kenti son aylarda hava saldırılarına maruz kalıyor.

Kiev, Moskova'nın Harkiv'i yaşanmaz hale getirmek için kasıtlı bir çaba gösterdiğini belirtiyor.

Syrskyi, Rusya'nın ülkenin kuzeyinde doğrudan bir saldırıya hazırlandığına dair işaretler olduğunu da dile getirdi.

Sarskiy, buna karşın "En tehdit edici yönlerde birliklerimiz topçu ve tank birlikleriyle takviye edildi" diye tedbir aldıklarını anımsattı.

Ukrayna, halihzırda Rusya'nın iki yıldır devam eden işgalini durdurmak için kritik önemde olduğunu belirttiği ABD askeri yardımının sevkiyatını bekliyor.

Ukraynalı bir istihbarat kaynağı, Reuters'a, Rusya'nın ABD silahlarının cepheye sevkiyatını engellemek ve askeri lojistiği zorlaştırmak için Ukrayna demiryolu hatlarına hava saldırıları düzenlediği açıklamasında bulundu.